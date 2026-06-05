Μπορεί στους τελικούς της Stoiximan GBL να έχουμε για ακόμη μία φορά το ζευγάρι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, αλλά οι ομάδες που έχουν «τραβήξει» τα βλέμματα με τις μεταγραφικές τους κινήσεις είναι εκείνες της Θεσσαλονίκης. Άρης και ΠΑΟΚ δείχνουν σε κάθε ευκαιρία ότι έχουν αλλάξει επίπεδο και είναι έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουν ξανά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Η έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο που ανέλαβε τα διοικητικά ηνία των «κιτρινόμαυρων» το περασμένο καλοκαίρι ήταν η απαρχή των τεράστιων αλλαγών. Ακολούθησε ο ερχομός του Αριστοτέλη Μυστακίδη στη διοίκηση των «ασπρόμαυρων», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι: Η Θεσσαλονίκη επέστρεψε για τα καλά.

Οι πρώτες κινήσεις των δύο ιδιοκτητών των ΚΑΕ έχουν «ταράξει» τα νερά και έχουν ως μοναδικό σκοπό να αλλάξουν τις ισορροπίες και να επαναφέρουν τις ομάδες τους στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Σε αυτό το μήκος κυμάνθηκαν και οι επιλογές για την άκρη του πάγκου. Αντρέα Τρινκιέρι και Βασίλης Σπανούλης οι δύο εκλεκτοί. Προπονητές με εμπειρία από τη EuroLeague, που γνωρίζουν πώς είναι να πρωταγωνιστείς στο κορυφαίο επίπεδο.

Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης διαθέτουν μακρά ιστορία στον χώρο της «πορτοκαλί θεά» και ήταν εκείνες που κυριαρχούσαν επί σειρά ετών μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Η επική «μονομαχία» του 1991

Για να βρούμε πότε ο Άρης και ο ΠΑΟΚ «μονομάχησαν» στους τελικούς με έπαθλο το πρωτάθλημα Ελλάδας χρειάζεται να ανατρέξουμε 35 χρόνια πίσω. Τα ρόστερ των δύο ομάδων ήταν γεμάτα από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Από πού να αρχίσουμε; Από τον Γκάλη, τον Γιαννάκη ή τον Πρέλεβιτς; Αθλητές, που κοσμούσαν τον χώρο του μπάσκετ και έχουν αφήσει τη δικιά τους παρακαταθήκη.

Οι τελικοί του 1991 χαρακτηριζόντουσαν από μία ιδιαίτερη συνθήκη. Για να κατακτήσει μία ομάδα το πρωτάθλημα, έπρεπε να φτάσει στις 4 νίκες, με τον αστερίσκο όμως ότι μετρούσαν τα μεταξύ τους παιχνίδια στην κανονική διάρκεια. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν επικρατήσει στα δύο αυτά παιχνίδια, οπότε ξεκινούσαν με ένα προβάδισμα.

Παρ’ όλα αυτά, οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να φέρουν τη σειρά στα ίσια, κερδίζοντας τα δύο πρώτα παιχνίδια των playoffs. Έμοιαζε η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να έχει πάρει το «πάνω» χέρι. Όμως, ακολούθησε το «θρίλερ» του 3ου τελικού. Ο ΠΑΟΚ προηγούνταν με 85-81 και απέμεναν 16 δευτερόλεπτα. Ο Γιαννάκης με πέντε συνεχόμενους πόντους «υπέγραψε» μία μυθική ανατροπή που έχει μείνει στην ιστορία.

Στον 4ο τελικό και ενώ το σκορ ήταν 3-2 υπέρ του Άρη διαδραματίστηκε άλλη μία σπουδαία αναμέτρηση. Για άλλη μία φορά οι «ασπρόμαυροι», ενώ είχαν το προβάδισμα έχασαν το ματς «μέσα» από τα χέρια τους. Μοιραίος ο Παναγιώτης Φασούλας, ο οποίος έκανε το λάθος στην επαναφορά με 11 δευτερόλεπτα να απομένουν και το σκορ ήταν 80-78 υπέρ της ομάδας του. Ο Σέλερς αξιοποίησε την ευκαιρία, πέτυχε το καλάθι και φάουλ και οι «κιτρινόμαυροι» κατέκτησαν το πρωτάθλημα.

Έτσι, λοιπόν ο Άρης στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας για έβδομη συνεχόμενη φορά. Αλλά, ο «Δικέφαλος» του Βορρά ήταν εκείνος, που αποκαθήλωσε τον «Αυτοκράτορα» από τον θρόνο του, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1992.

Πλέον, το ελληνικό μπάσκετ μπαίνει σε νέα εποχή. Άρης και ΠΑΟΚ έχουν στη διάθεση τους τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να επιστρέψουν στην κορωνίδα του αθλήματος. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα τα καταφέρουν, αλλά η συνέχεια αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος