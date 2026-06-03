Μια νέα εποχή ξεκινά στον Άρη, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, σηματοδοτώντας μια μεγάλη αλλαγή για τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Ο Έλληνας προπονητής, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με τις δύο πλευρές να έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία από την Τετάρτη (3/6), ενώ στη συνέχεια ολοκληρώθηκε και η αποδέσμευση του Ίγκορ Μίλισιτς.

Για τη νέα σεζόν, ο βασικός στόχος του Άρη είναι η διεκδίκηση του EuroCup, με απώτερο σκοπό την επιστροφή της ομάδας στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και την EuroLeague.

Η ανακοίνωση του Άρη

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια.

O γεννηθείς στις 7 Αυγούστου του 1982, Βασίλης Σπανούλης είναι προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και ένας από τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών στην Ευρώπη.

Ξεκίνησε την αγωνιστική σταδιοδρομία του στη Λάρισα και το 2003 μεταγράφηκε στο Μαρούσι, όπου έμεινε έως το 2005. Τη σεζόν 2005-06 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, πριν κάνει το βήμα για το ΝΒΑ και τους Houston Rockets.

Το καλοκαίρι του 2007 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε έως το 2010. Εκείνη τη χρονιά έκανε τη μετάβαση στον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε έως το τέλος της καριέρας του, το 2021.

Η προπονητική καριέρα του

Ο νέος προπονητής του ΑΡΗ Betsson ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του το 2022 στο Περιστέρι, όπου έμεινε για δύο σεζόν, οδηγώντας την ομάδα στο Final 4 του Basketball Champions League, το 2024 και κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου κόουτς της σεζόν.

Τον Νοέμβριο του 2024 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Monaco, την οποία οδήγησε στο Final 4 και τον τελικό της Euroleague. Από τη γαλλική ομάδα αποχώρησε τον Μάρτιο του 2026. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών της Ελλάδας από τον Οκτώβριο του 2023. Υπό την καθοδήγησή του, τι αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από το 2009, στο Ευρωμπάσκετ του 2025 όπου κατέλαβε την 3η θέση».