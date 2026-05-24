Ο Βασίλης Σπανούλης είχε δώσει το «παρών» και στους ημιτελικούς της EuroLeague, στα ζευγάρια Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια.

Σήμερα, ο «Kill Bill», άλλοτε ηγετική μορφή του Ολυμπιακού και πρώην προπονητής της Μονακό, επέστρεψε στο ΟΑΚΑ για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη σπουδαιότερη στιγμή της σεζόν, όπου κρίνεται ο τίτλος.

Στις εξέδρες βρέθηκαν επίσης ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη λάμψη στην αναμέτρηση.