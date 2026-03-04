Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε επίσημα τον Αντρέα Τρινκιέρι στο PAOK Sports Arena, με τον Ιταλό τεχνικό να μιλά για το όραμα και τους στόχους της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά στην ομάδα.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο έμπειρος προπονητής ανέλυσε τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στο αγωνιστικό τμήμα, επισημαίνοντας πως απαιτείται υπομονή και δουλειά προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Παράλληλα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσε τη στήριξη και τη διάθεση των ανθρώπων του συλλόγου να τον εντάξουν στο πρότζεκτ.

Ο Τρινκιέρι ξεκαθάρισε ότι η επιτυχία δεν έρχεται άμεσα, αλλά μέσα από συνέπεια και κοινή προσπάθεια, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και φιλοδοξίας για τη συνέχεια.

Η παρουσίαση του Αντρέα Τρινκιέρι από τον ΠΑΟΚ:

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο για τα καλά του λόγια. Ταξίδευα σήμερα για τη Θεσσαλονίκη και προσπαθούσα να καταλάβω τα συναισθήματά μου. Να καταλάβω πώς νιώθω, το ταξίδι είναι το πιο σημαντικό. Είμαι ενθουσιασμένος. Το να έρθω εδώ σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει τα 100 χρόνια του δεν το βρίσκεις κάθε μέρα. Είμαι χαρούμενος που θα συνεργαστώ με τον πρόεδρο Βεζυρτζή, είναι ο θεματοφύλακας αυτής της ομάδας και ανυπομονώ να δουλέψουμε μαζί. Για να πω πώς φτάσαμε ως εδώ, είχα μια κλήση από τον Ραζνάτοβιτς και μου είπε για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που έπρεπε να γίνει. Έγινε μια συνάντηση με τον κύριο Μυστακίδη.

Μου έκανε εντύπωση πως η κουβέντα δεν αφορούσε σε πρόσωπα, αλλά στον στόχο που υπάρχει και αυτό το μετέφερα στον Μίσκο. Την επόμενη μέρα, με κάλεσε ο Νίκος Μπουντούρης και μου είπε ερχόμαστε να σε συναντήσουμε. Οι δύο Νίκοι ήρθαν στο Μιλάνο και τα πράγματα άρχισαν να κινούνται πολύ γρήγορα. Έχω κάνει 30 meetings, κάποια δεν πάνε όπως τα θες και πως χρειάζονται παραπάνω κουβέντες. Οι δύο άνθρωποι του ΠΑΟΚ έπαιξαν… full court press σε μένα. Προσπάθησα ανεπιτυχώς να κερδίσω το παιχνίδι με καλό κρασί. Ένιωσα πραγματικά ότι με ήθελαν. Ο πατέρας μου που δεν είναι εδώ πλέον μου έλεγε να πηγαίνεις εκεί που πραγματικά σε θέλουν. Εγώ αισθάνομαι πολύ καλά όταν υπάρχει κόσμος να με πιέζει.

Υπάρχει περιθώριο αλλά πρέπει να κάνουμε πράγματα. Έχουμε στην κορυφή τον ιδιοκτήτη, που είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε, έχουμε τον κόσμο που αγαπάει χωρίς όρια και στη μέση είμαστε εμείς που πρέπει να δουλέψουμε. Θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, να καθορίσουμε τη φιλοσοφία μας, να δούμε πώς θα είναι όλοι αυτοί που θα συνεργαστούν με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να ξέρουν την κουλτούρα του ΠΑΟΚ και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους.

Για το τέλος, κάτι στα ελληνικά. Έχω μάθει αυτό, αγκάλι αγκάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι».

Για το όραμα του Αριστοτέλη Μυστακίδη: «Θέλω να ανταποδώσω κάτι στην πόλη, να φέρω κάτι σημαντικό στον ΠΑΟΚ. Ξέρω ότι θα χρειαστεί χρόνος, αλλά είμαι πλήρως αφοσιωμένος σε αυτό»

Για τη φιλοσοφία του και την διοργάνωση που θα παίξει ο ΠΑΟΚ: «Φιλάρα μου, ξεκινάς έτσι; Στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση. Προφανώς θέλουμε την καλύτερη διοργάνωση. Θα υπάρξουν επαφές και συζητήσεις. Το μπάσκετ είναι σε μια περίοδο αναταράξεων. Θα παρθεί μια απόφαση από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Η φιλοσοφία μου αλλάζει, γιατί οι γενιές αλλάζουν, η ανάπτυξη είναι διαφορετική. Όλα είναι πιο γρήγορα, όλα γερνάνε μετά από μια μέρα. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες.

Για την συνάντηση με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη: «Είναι προνόμιο να συναντάς έναν τζέντλεμαν. Είναι πάντα ωραίο να συναντάς έναν τζέντλεμαν. Πραγματικά θέλει να κάνει σπουδαία πράγματα, δεν μιλάει πολύ και ξέρει πώς θα πάει σε αυτό που επιθυμεί, έχοντας ως στόχο να κάνει πράγματα».

Για τους λόγους που δεν ανέλαβε τώρα τον ΠΑΟΚ: «Ένα από τα πράγματα που λέω στους παίκτες μου, στο σταφ, σε όλους, είναι πως κανείς δεν είναι πιο σημαντικός από την ομάδα, ούτε καν ο προπονητής. Έχω δει 10-12 αγώνες του ΠΑΟΚ και είμαι μεγάλος φαν της γλώσσας του σώματος. Είμαι εντυπωσιασμένος από το σταφ. Έχω εκατομμύρια ιδέες και ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδια να παίξει. Εμπιστεύομαι πολύ τον Παντελή (Μπούτσκο) και το σταφ. Είναι το σωστό για τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξεις πράγματα. Μπορώ να επιβραδύνω τα πράγματα με την εμπειρία και την παρουσία μου. Βλέποντας τα παιχνίδια θα έλεγα ότι το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι να μείνει το σταφ που ξέρει καλύτερα από μένα την ομάδα. Μπορείς να προσποιηθείς ότι ξέρεις πράγματα και μπορείς να αλλάξεις πράγματα, αλλά κανείς έξω από την ομάδα δεν μπορεί να αλλάξει πράγματα σε σχέση με όσους είναι μέσα. Έχω ήδη επικοινωνία με τον κόουτς Μπούτσκο. Θα έρχομαι συχνά στη Θεσσαλονικη, θα μιλάμε καθημερινά με τον Παντελή. Ξέρει την ομάδα καλύτερα από μένα. Αυτό που μπορώ να του δώσω είναι η σκέψη μου ως εξωτερικός παρατηρητής για να έχει ισορροπία η ομάδα».