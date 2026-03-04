Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) ο Αντρέα Τρινκιέρι, ανοίγοντας και επίσημα τον νέο κύκλο συνεργασίας του με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές οριστικοποιήθηκε τη Δευτέρα (2/3) και ο Ιταλός τεχνικός έφτασε άμεσα στην πόλη, προκειμένου να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους της ομάδας και να αναλάβει αρχικά καθήκοντα συμβούλου.

Ο Τρινκιέρι έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο», ενώ από την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αναλάβει επίσημα τη θέση του head coach, με στόχο να ηγηθεί της νέας προσπάθειας του ΠΑΟΚ.

Οι πρώτες φωτογραφίες του Αντρέα Τρινκιέρι στη Θεσσαλονίκη: