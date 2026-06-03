Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε από το Βερολίνο ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εφόσον ολοκληρωθούν έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας οι τεχνικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία.

Мадяр готовий зустрітися із Зеленським вже наступного тижняhttps://t.co/eXQpDX5sgm pic.twitter.com/orXCOx4vYr — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) June 2, 2026

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Μαγιάρ εξέφρασε αισιοδοξία ότι το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί, γεγονός που θα επιτρέψει το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στις διμερείς σχέσεις Ουκρανίας-Ουγγαρίας.

Την περασμένη εβδομάδα, και πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη 28 Μαΐου, σε συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στις Βρυξέλλες, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ προέβη σε δήλωση σχετικά με τη στάση της χώρας του απέναντι στην Ουκρανία. Η συνάντηση ήταν η πρώτη μετά την κυβερνητική αλλαγή στην Ουγγαρία. Ο Μάγιαρ τόνισε: «Ενημέρωσα τον Γενικό Γραμματέα ότι η Ουγγαρία δεν θα στείλει όπλα ή στρατιωτικό εξοπλισμό στον ρωσοουκρανικό πόλεμο»