Ο επερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ δεσμεύθηκε να εγκαινιάσει «μια νέα εποχή» για τη χώρα, μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν. Σε δηλώσεις του στη Βουδαπέστη, τόνισε πως θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών.

«Διότι ο ουγγρικός λαός δεν ψήφισε υπέρ μιας απλής αλλαγής κυβέρνησης, όμως για μια ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Μαγιάρ κάλεσε τον πρόεδρο της χώρας, Τάμας Σούλιοκ, να συγκαλέσει το νέο κοινοβούλιο «όσο το δυνατόν συντομότερα», επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

Όπως υπογράμμισε, τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως τις 4 Μαΐου. Οι ψήφοι που θα προκύψουν από το εξωτερικό ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω τον αριθμό των εδρών του κόμματος Tisza, το οποίο αναδείχθηκε νικητής της αναμέτρησης.

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι υπό τη διακυβέρνηση του Tisza «ο πρωθυπουργός δεν θα είναι ένας βασιλιάς ήλιος, όπως υπό τον Βίκτορ Όρμπαν, αλλά ένας ηγέτης μιας ομάδας που συντονίζει και θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις προτάσεις των υπουργών του, ενώ θα σέβεται τα μέλη του κοινοβουλίου και τον ουγγρικό λαό».

Ο φιλοευρωπαίος συντηρητικός ευχαρίστησε τη Ρωσία και την Κίνα, χώρες που διατηρούσαν στενούς δεσμούς με τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, επειδή όπως είπε «αποδέχθηκαν» τη νίκη του.

«Σημειώνω πως το Κρεμλίνο εξέφρασε την άποψή του, όπως το Πεκίνο. Τους ευχαριστώ που αποδέχθηκαν με σεβασμό την απόφαση του ουγγρικού λαού και πως είναι ανοικτοί σε μια ρεαλιστική συνεργασία», κατέληξε ο Πέτερ Μαγιάρ.