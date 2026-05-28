Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, το οποίο προβλέπει την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Axios επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωμστούχους και μία περιφερειακή πηγή που συμμετέχει στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση.

Τυχόν υπογραφή ενός τέτοιου μνημονίου θα αποτελούσε τη σημαντικότερη διπλωματική πρόοδο από την έναρξη του πολέμου. Παρ’ όλα αυτά, μια οριστική συμφωνία που θα ικανοποιεί τις πυρηνικές απαιτήσεις του Τραμπ θα χρειαστεί περαιτέρω εντατικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι όροι της συμφωνίας είχαν ουσιαστικά συμφωνηθεί έως την Τρίτη, ωστόσο και οι δύο πλευρές χρειάζονταν την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι Ιρανοί ενημέρωσαν αργότερα πως είχαν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και ήταν έτοιμοι να υπογράψουν, κάτι που η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά εκείνος δεν έδωσε άμεσα το πράσινο φως. «Ο πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του είχαν στο παρελθόν θεωρήσει ότι βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία αρκετές φορές, όμως καμία δεν πραγματοποιήθηκε.

Το μνημόνιο προβλέπει «ανεμπόδιστη» ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, αυτό σημαίνει χωρίς τέλη ή παρενοχλήσεις, ενώ το Ιράν θα πρέπει να αποναρκοθετήσει τα Στενά μέσα σε 30 ημέρες.

Παράλληλα, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα αρθεί σταδιακά, ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας, ανέφερε η ίδια πηγή.

Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου. Επίσης, μέσα στις 60 ημέρες θα συζητηθεί η διαχείριση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου και το ζήτημα του ιρανικού εμπλουτισμού.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεσμευθούν να εξετάσουν ζητήματα άρσης κυρώσεων και απελευθέρωσης παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Το μνημόνιο θα προβλέπει, ακόμη, τη δημιουργία μηχανισμού για τη διευκόλυνση εισαγωγής αγαθών και ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Ιράν.