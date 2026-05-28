Αν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει τελικά να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, οι εναπομείναντες στόχοι θα είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστούν ή να πληγούν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δίκτυο NBC.

Την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν βρίσκεται κοντά και ότι οι αμερικανικές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου και διήρκεσαν έως τις αρχές Απριλίου έχουν καταστρέψει σημαντικό μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, το Πεντάγωνο έχει ήδη καταρτίσει νέα λίστα πιθανών στόχων σε περίπτωση επανέναρξης των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικές πηγές που επικαλείται το NBC News, η επόμενη φάση των πιθανών επιχειρήσεων θεωρείται αισθητά πιο σύνθετη και δύσκολη σε σχέση με τα πρώτα χτυπήματα στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι μεγάλο μέρος των ιρανικών στρατιωτικών στόχων έχει μεταφερθεί σε υπόγειες οχυρωμένες εγκαταστάσεις ή σε κινητές πλατφόρμες που μπορούν να αλλάζουν θέση γρήγορα, καθιστώντας δύσκολο τον έγκαιρο εντοπισμό και την προσβολή τους.

Μεταξύ των στόχων που απομένουν περιλαμβάνονται κινητοί εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων τύπου Shahab, Sejjil και Khorramshahr, καθώς και οχυρωμένες πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις, με κυριότερη την υπόγεια βάση του Φορντό, η οποία είχε δεχθεί πλήγμα και το περασμένο καλοκαίρι.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης κινητά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, κέντρα επιχειρήσεων drones και ναυτικές μονάδες που έχουν αναπτυχθεί κοντά στα Στενά του Ορμούζ και το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, συμπεριλαμβανομένων ταχύπλοων επιθετικών σκαφών και πλατφορμών εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυραύλων.

Η νέα λίστα περιλαμβάνει ακόμη κινητά κέντρα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και αποθήκες οπλισμού διασκορπισμένες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για μέρος μιας στρατηγικής αποκεντρωμένης ανάπτυξης δυνάμεων, την οποία, σύμφωνα με αμερικανικούς στρατιωτικούς κύκλους, υιοθέτησε η Τεχεράνη μετά το πρώτο κύμα αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Η «στρατηγική του σκαντζόχοιρου»

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν έχει στραφεί τους τελευταίους μήνες σε αυτό που αποκαλείται «στρατηγική του σκαντζόχοιρου», μια αμυντική τακτική που βασίζεται στη μείωση της εξάρτησης από σταθερές βάσεις και στην ενίσχυση της κινητικότητας, της απόκρυψης και της διασποράς δυνάμεων σε ορεινές περιοχές και αστικά κέντρα.

Η τακτική αυτή αποσκοπεί στη μείωση της αποτελεσματικότητας των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αμερικανικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η Τεχεράνη άντλησε συμπεράσματα από τις επιθέσεις σε περισσότερους από 5.000 στρατιωτικούς στόχους κατά την πρώτη φάση των επιχειρήσεων και αναδιοργάνωσε τις στρατιωτικές της δυνατότητες με μεγαλύτερη ευελιξία.

Παράλληλα, διατηρεί αποτρεπτική ικανότητα απέναντι στη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Οι διαπραγματεύσεις και οι πολιτικοί υπολογισμοί

Παρότι τα αρχικά πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις ιρανικές στρατιωτικές υποδομές –συμπεριλαμβανομένης της αεροπορίας, της αμυντικής βιομηχανίας και μέρους των ναυτικών δυνατοτήτων– Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι η ολοκλήρωση μιας τέτοιας επιχείρησης θα απαιτούσε διαρκή και ακριβή κάλυψη πληροφοριών, καθώς και μεγάλες ποσότητες κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας.

Το τοπίο περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τις αυξανόμενες συζητήσεις εντός της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο εκεχειρίας και την έναρξη νέου κύκλου διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έμμεσες διπλωματικές κινήσεις με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ και την αποτροπή περαιτέρω περιφερειακής κλιμάκωσης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οποιαδήποτε αμερικανική απόφαση για επανέναρξη μεγάλης κλίμακας επιθέσεων φαίνεται ότι θα εξαρτηθεί από λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στη στρατιωτική πίεση και στους πολιτικούς και διπλωματικούς κινδύνους.