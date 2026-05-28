Ο Έρλινγκ Χάαλαντ θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια τον Πεπ Γκουαρντιόλα, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους στη Μάντσεστερ Σίτι μετά από 10 χρόνια «γάμου», στέλνοντας ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα μέσω των social media.

Ο Νορβηγός φορ δημοσίευσε κοινή φωτογραφία με τον Καταλανό τεχνικό, συνοδεύοντάς τη με λόγια που αποτυπώνουν τη σχέση σεβασμού και εκτίμησης που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο ποστ

«Ακόμα και μετά από χατ-τρικ, νίκες και τρόπαια, υπήρχε πάντα ένα άλλο μάθημα, μια άλλη πρόκληση και ένα άλλο επίπεδο που έπρεπε να φτάσει κανείς. Αυτή η νοοτροπία άλλαξε για πάντα αυτόν τον σύλλογο και άλλαξε κι εμένα.

«Ήταν τιμή ζωής να συνεργάζομαι με τους καλύτερους. Σε ευχαριστώ για όλα, αφεντικό».