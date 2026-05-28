Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης (27 Μαΐου) στην παραλία της Αγίας Πελαγίας στο Ηράκλειο Κρήτης, ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα σε νεαρό ζευγάρι και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους λουόμενους.

Επίθεση στo Ηράκλειο: Εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια νεαρή γυναίκα είχε μεταβεί για μπάνιο με φίλους της, όταν εμφανίστηκε απροειδοποίητα ο σύντροφός της. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να απείλησε τόσο την ίδια όσο και τα άτομα που τη συνόδευαν.

Επίθεση στο Ηράκλειο: Έφυγαν οι λουόμενοι τρομαγμένοι

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στην παραλία, με αρκετούς λουόμενους να απομακρύνονται βιαστικά από το σημείο φοβούμενοι για την ασφάλειά τους.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η νεαρή γυναίκα ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου έσπευσαν στην περιοχή και προχώρησαν στη σύλληψη του 20χρονου.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.