Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα του 2026 δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα κοινωνικό πρόβλημα, αλλά έχει εξελιχθεί σε έναν καθημερινό εφιάλτη για χιλιάδες νοικοκυριά που βλέπουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους, να… εξανεμίζεται μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν ένα διαμέρισμα. Οι τιμές των ενοικίων, παραμένουν υψηλές, ακόμη και για ακίνητα λίγων τετραγωνικών και χαμηλών προδιαγραφών, αποτυπώνοντας με τον πιο σκληρό τρόπο την βαθιά ανισορροπία της αγοράς.

Μέσω των γνωστών πλατφορμών αναζήτησης ακινήτων στην Αττική, βρεθήκαμε στην Ηλιούπολη, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Το «σπίτι» είναι λιλιπούτειο, μόλις 19 τετραγωνικά, στον 3ο όροφο.

Στην περιγραφή της επιπλωμένης γκαρσιονέρας, η οποία χαρακτηρίζεται «εντυπωσιακή», αναφέρεται πως αποτελείται από σαλονοκουζίνα και έχουν χωρέσει ένα κρεβάτι, ένα μικρό έπιπλο τηλεόρασης και έναν πάγκο με φούρνο μικροκυμάτων. Υπάρχει και ένα μπάνιο, ενώ είναι κατασκευασμένη το 2006 με ενεργειακή κλάση Β. «Ιδανική για άνετη καθημερινότητα. Διαθέτει κλιματισμό, απεριόριστη θέα, κουφώματα αλουμινίου, φωτεινά πατώματα από πλακάκι, πόρτα ασφαλείας με τρίαινα, ντουλάπες, A/C, ηλεκτρικές συσκευές, σίτες, διπλά τζάμια, δορυφορική κεραία, νυχτερινό ρεύμα, ανοιχτωσιά, εσωτερική σκάλα». Τιμή; 390 ευρώ. «Μην χάσετε την ευκαιρία να αποκτήσετε αυτό το όμορφο ακίνητο!».

«Αυξάνεται η ζήτηση στα μικρά διαμερίσματα, αυξάνονται και οι τιμές των ενοικίων»

Μεταφερόμαστε μέσω της πλατφόρμας στο κέντρο του Παγκρατίου, σε ένα δώμα 19 τετραγωνικών στον 6ο όροφο. Στις φωτογραφίες βλέπουμε έναν χώρο με γραφείο, άσπρες καρέκλες, μία ραφιέρα, και μία πολύ μικρή κουζίνα, ενώ το ψυγείο βρίσκεται μπροστά από την ντουλάπα. Έχει όμως θέα. «Κατάλληλο για φοιτητή» αναφέρεται στην περιγραφή. Ποιος φοιτητής όμως θα μπορούσε να δώσει 365 ευρώ;

Με μία απλή αναζήτηση, με το μοναδικό φίλτρο να είναι το όριο ενοικίου τα 350 ευρώ, υπάρχουν μόλις 96 διαμερίσματα από την παραλιακή μέχρι την Κηφισιά, ενώ έως 400 ευρώ, για «επιπλωμένα» ακίνητα από τον 1ο όροφο και πάνω, υπάρχουν 46 αποτελέσματα.

Όπως λέει στο tanea.gr ο κ. Άγγελος Σκιαδάς, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, τα μικρά διαμερίσματα, αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της αγοράς. «Ο κόσμος δεν μπορεί να διαθέσει πολλά χρήματα μόνο για το ενοίκιο, οπότε αναζητεί μικρά ακίνητα με την σκέψη ότι θα είναι φθηνότερα. Όμως, εφόσον η ζήτηση αυξάνεται, έτσι αυξάνεται και η τιμή, η οποία πολλές φορές, δεν συμβαδίζει με την λογική. Μιλάμε για διαμερίσματα με ένα δωμάτιο και ένα μπάνιο, δηλαδή για 20-30 τετραγωνικά, με την τιμή τους να είναι μέχρι και 400 ευρώ τον μήνα». Τα συγκεκριμένα ακίνητα, βρίσκονται κυρίως στην πλατεία Αττικής, στα Πατήσια, και στην Κυψέλη, κυρίως ημιυπόγεια και παλαιάς κατασκευής, με μερικά από αυτά να είναι πρόσφατα ανακαινισμένα. «Αυτός είναι και ο λόγος που ανεβάζουν το ενοίκιο».

«Χρειαζόμαστε το 70% ενός μέσου μισθού για ένα διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια»

Ας υποθέσουμε ότι μία τετραμελής οικογένεια ψάχνει ένα διαμέρισμα στην Αττική. Σίγουρα, χρειάζεται ένα σαλόνι, μία κουζίνα, ένα μπάνιο και δύο υπνοδωμάτια. Τα περισσότερα ακίνητα, των οποίων η τιμή κυμαίνεται από 400-500 ευρώ, δεν είναι ανακαινισμένα, σε περιοχές όπως τα Άνω Πατήσια, η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, η πλατεία Αμερικής, και στου Ζωγράφου. Υπάρχουν κι άλλα, σε διάφορες περιοχές, τα οποία φαίνονται λειτουργικά, και κάποια από αυτά επιπλωμένα, με τα περισσότερα όμως να είναι 50-60 τ.μ.. Το ενοίκιο αυτών των ακινήτων, συνήθως ξεκινά από τα 600 ευρώ.

«Ο κόσμος είναι πραγματικά απελπισμένος και απεγνωσμένος. Έχουμε κάθε χρόνο περίπου 10% αύξηση στα ενοίκια, και έχουμε φτάσει στο σημείο να χρειαζόμαστε το 70% ενός μέσου μισθού για ένα διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, και περίπου το 93% για ένα ακίνητο με τρία υπνοδωμάτια. Μία τετραμελής οικογένεια, χρεάζεται περίπου το 93% ενός μέσου μισθού, και είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε αυξήσεις μισθωμάτων» εξηγεί ο κ. Σκιαδάς και προσθέτει ότι:

«Όλη αυτή η κατάσταση έχει και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς είμαστε η δεύτερη χώρα, μετά την Βουλγαρία, όπου οι νέοι έως 34 ετών, μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο διότι δεν μπορούν να ανεξαρτοιτοποιηθούν και να νοικιάσουν ένα σπίτι. Όπως είναι λογικό, αυτοί οι άνθρωποι, δεν σκέφτονται καν να κάνουν οικογένεια, γιατί θα αναγκαστούν να βρουν ένα σπίτι 50-60 τετραγωνικά, επειδή δεν μπορούν να δώσουν περισσότερα χρήματα».

Παράλληλα, ο κ. Σκιαδάς τονίζει πως «η κυβέρνηση, απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες για 3 χρόνια από την φορολογία, εάν ένα σπίτι είναι κλειστό, το ανοίξουν, και το νοικιάσουν. Δεν τους βάζει όμως έναν περιορισμό στο ενοίκιο. Δηλαδή, κάποιος που δεν πληρώνει φόρο για τρία χρόνια, το νοικιάζει για όσο θέλει. Επίσης, δίνει επιδότηση για να επισκευαστούν ακίνητα που ήταν κλειστά, ώστε να ανοίξουν, αλλά πάλι δεν υπάρχει περιορισμός. Το φτιάχνει ο ιδιοκτήτης με την επιδότηση του κράτους, και μετά αναφέρει πως είναι πρόσφατα ανακαινισμένο και το δίνει πιο ακριβά. Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα υπέρ του ενοικιαστή, όπως ένα πλαφόν για ένα διάστημα 1-3 χρόνων, μέχρι να επέλθει κάποια εξισορρόπηση και μέχρι να αποδώσουν κάποια μακροπρόθεσμα μέτρα»

Ερωτηθείς εάν θεωρεί πως θα πέσουν οι τιμές των ενοικίων στο άμεσο μέλλον, ο ίδιος απαντά αρνητικά. «Μπορεί να υπάρξει μία σταθεροποίηση, αλλά οι τιμές θα είναι το ίδιο υψηλές». Έτσι, το δικαίωμα στην στέγη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης, τότε το πρόβλημα παύει να είναι μόνο οικονομικό και γίνεται βαθιά κοινωνικό. Γιατί σήμερα, για πολλούς, το όνειρο ενός αξιοπρεπούς σπιτιού μοιάζει πιο μακρινό από ποτέ.