Ανάμεσα στο πλήθος το οποίο βρέθηκε προχθές στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛΑΣ δεν εντοπίστηκαν εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς – μόνο ανεξάρτητοι πια ή στελέχη τα οποία έχουν αποχωρήσει από τα δύο κόμματα. Παρ’ όλ’ αυτά, η επίσημη πρεμιέρα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έδειξε ότι ο κατακερματισμένος προοδευτικός χώρος θα κατακερματιστεί ακόμη περισσότερο.

Οι πρώτες αντιδράσεις των κομματικών εδρών στις εκλογικές βάσεις των οποίων φιλοδοξεί να απευθυνθεί ο πρώην πρωθυπουργός – κι ελπίζει να τις πείσει ότι είναι ικανός να αποτελέσει μια εναλλακτική στη ΝΔ πρόταση διακυβέρνησης – επιβεβαίωσαν πως η μάχη που θα δοθεί για τις ψήφους των πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί κι αριστεροί θα είναι σκληρή. Το ίδιο κι εκείνη που έχει ήδη ξεκινήσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τη δεύτερη θέση, τόσο στα γκάλοπ, όσο και τη βραδιά της επόμενης εθνικής αναμέτρησης.

Το πολιτικό σκηνικό από το ΠΑΣΟΚ κι αριστερότερα μοιάζει με κινούμενη άμμο. Καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή για το πώς θα έχει διαμορφωθεί τον Σεπτέμβριο. Το μόνο που – δυστυχώς – μοιάζει σχεδόν σίγουρο είναι ότι ο ευρύτερος χώρος θα παραμείνει αποδυναμωμένος, αφού υπάρχει τέτοια υπερπροσφορά κομμάτων. Η περίφημη ανασύνθεσή του – στην οποία όλοι δήθεν ομνύουν – είναι αδύνατο να προκύψει όταν ανταγωνίζονται τόσο πολλοί μικροί και μικρομεσαίοι κομματικοί εγωισμοί.