Δύο ημέρες μετά την εκδήλωση στο Θησείο για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός προχωρά στο επόμενο βήμα.

Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να μεταβεί στον Άρειο Πάγο προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του που συνοδευόταν από βίντεο της παρουσίασης στο Θησείο, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία». Παράλληλα, σημείωσε πως «τώρα ξεκινάμε όλοι και όλες μαζί ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα».

Η δυναμική του νέου κόμματος αποτυπώνεται ήδη στις δημοσκοπήσεις. Πριν ακόμη από την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το κόμμα εμφανιζόταν στη δεύτερη θέση της πρόθεσης ψήφου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 16,1%.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων στο νέο κόμμα Τσίπρα

Με αφορμή το πρωτοσέλιδο των «ΝΕΩΝ» με τίτλο «Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό», ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης πως «αυτός ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης μιλάει από μόνος του. Δείχνει ότι τα υπάρχοντα δεν τα κατάφεραν, δημιούργησαν κενά, τα οποία έρχονται κάποιοι να τα εκμεταλλευτούν είτε ως rebranding είτε ως καινούριο αντισυστημικό. Εμένα με ενοχλεί που έχουμε γεμίσει πολλά προσωπικά μαγαζιά, με τα ονόματα των αρχηγών στους τίτλους. Αυτό είναι ένας εκφυλισμός της πολιτικής, από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε το έργο μας».

«Προφανώς (η κυβέρνηση) έχει φθορά, κυρίως από λάθη που γίνανε, από παραλείψεις. Δεν τα κάναμε όλα, αλλά κάναμε τα πολύ βασικά. Λύσαμε το πρόβλημα της ανεργίας, το πρόβλημα του δημοσίου χρέους και μαζί και του λαϊκισμού. Σήμερα αποπληρώνουμε χρέη των προηγούμενων, δεν φορτώνουμε χρέη στις επόμενες γενιές, στις οποίες αφήνουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Λύσαμε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, το οποίο μας ταλάνιζε. Με τις ψηφιοποιήσεις και τους ελέγχους λύσαμε και το πρόβλημα της κοινωνικής αδικίας που η φοροδιαφυγή προκαλούσε. Λύνουμε το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας, την οποία ακόμα έχουμε, αλλά με τον διπλασιασμό των επενδύσεων τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων στην Ευρώπη. Λύνουμε το πρόβλημα της τουρκικής απειλής, γιατί ακούγονται πάρα πολλά για τα ήρεμα ή τα ταραγμένα νερά».

Το ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε την πετυχημένη πορεία της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια, την παραγωγικότητα της εργασίας και το υψηλό ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα στην δημόσια σφαίρα, ούτε είναι η πρώτη φορά με την οποία θα έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση μαζί του. Για εμάς αντίπαλος είναι οι συνέπειες που έχουν σήμερα οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό διότι το κόμμα Τσίπρα είναι ένα κόμμα το οποίο θα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα τι λέει και τι προτείνει», είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και συμπλήρωσε:

«Εμείς σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε καταθέσει μια σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μια σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις για τα ζητήματα, από το κομμάτι της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας μέχρι το ζήτημα της καθημερινότητας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε την πρόταση για συνεργασία και ενότητα στον προοδευτικό χώρο, με στόχο την πολιτική αλλαγή και την εφαρμογή προοδευτικών πολιτικών, προτείνοντας τη δημιουργία ενός κοινού ψηφοδελτίου που θα περιλαμβάνει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον ο τελευταίος παρουσιάσει τις θέσεις του.

«Εμείς είμαστε η πολιτική δύναμη, η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει καταθέσει την πρόταση στο τραπέζι και στις υπόλοιπες προοδευτικές ομάδες την πρόταση της συνεργασίας και της ενότητας. Και πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ως έχουν», αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά και συνέχισε:

«Έχουμε δει την παρουσίασης του κόμματος του κου Τσίπρα εδώ και δυο μέρες. Εμείς λέμε να του αφήσουμε χρόνο του κου Τσίπρα, να διαμορφώσει, να παρουσιάσει καταρχάς την πρότασή του, να διαμορφώσει την πολιτική του ομάδα, να συμβάλει στην κινητοποίηση και πολιτών που το προηγούμενο διάστημα μπορεί να αποστασιοποιήθηκαν ή να απογοητεύτηκαν ή νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική σε συλλογικό επίπεδο».

«Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι αν ο στόχος μας, που για εμάς ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και η εφαρμογή προοδευτικών πολιτικών και η απαλλαγή της κοινωνίας από συντηρητικές πολιτικές που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, με πολύ σοβαρές αρνητικές συνέπειες στο νοικοκυριό του καθενός, στην τσέπη του καθενός και της καθεμιάς και στην παραγωγή και τη βιομηχανία και τον πρωτογενή τομέα, εκεί απαιτείται η ενότητα του χώρου».