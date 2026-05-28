Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο αποτελεί η προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου», όπως ανακοίνωσαν ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Μαστροκούκος και το Λιμενικό Ταμείο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 13.120.000 ευρώ και προχωρά με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027». Πρόκειται, όπως υπογραμμίζει, για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στην ιστορία του νησιού, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις λιμενικές υποδομές της Καλύμνου.

Η πρόοδος αυτή, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «ήταν αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας του Δημάρχου με τον Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκο και με τη συμβολή του Βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παππά, ώστε να προχωρήσει επιτέλους ένα έργο που η Κάλυμνος ανέμενε για περισσότερα από είκοσι χρόνια». Παράλληλα, τονίζεται ότι «η επιλογή αυτή δεν αποτέλεσε μεταφορά ευθύνης, αλλά μία συνειδητή πολιτική απόφαση συνεργασίας».