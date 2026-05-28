Ο Φελίπε Λουίς ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα, αυτή τη φορά στην Ευρώπη, με τη Μονακό να φτάνει σε συμφωνία μαζί του για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο πρώην τεχνικός της Φλαμένγκο είχε ξεχωρίσει το τελευταίο διάστημα για τη δουλειά του στη Βραζιλία και βρέθηκε πολύ κοντά στην ανάληψη της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sports Germany, οι επαφές των δύο πλευρών είχαν προχωρήσει σημαντικά και απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συνεργασίας.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή, καθώς η Μονακό μπήκε δυναμικά στο προσκήνιο και κινήθηκε αποφασιστικά για να αποσπάσει την υπογραφή του 40χρονου προπονητή.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Μονεγάσκοι έφτασαν σε πλήρη συμφωνία με τον Βραζιλιάνο, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση και αναμένεται να αναλάβει άμεσα τον πάγκο της ομάδας.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: AS Monaco agree deal to appoint Filipe Luis as new manager, here we go! 💣 Surprise move behind the scenes despite links with other clubs, Filipe Luis already said yes. Contract until June 2028, move led by director Thiago Scuro. 🇧🇷 pic.twitter.com/m7x6mKqJyR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Το συμβόλαιο που συμφωνήθηκε έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028, με τη διοίκηση της γαλλικής ομάδας να δείχνει ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του και στο πρότζεκτ που θέλει να δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια.

Καθοριστικός στην ολοκλήρωση του deal ήταν ο αθλητικός διευθυντής της Μονακό, Τιάγκο Σκούρο, ο οποίος διαχειρίστηκε προσωπικά τις επαφές με την πλευρά του Φιλίπε Λουίς και έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο να κλείσει η συμφωνία.