«Πριν αλέκτορα φωνήσαι…» άρχισαν τα όργανα που παίζουν τον χαρούμενο σκοπό «Τσίπρας δεύτερο κόμμα, Μητσοτάκης ή χάος το συμπέρασμα». Δημοσκόπηση που έσκασε μύτη χθες, σε μια ιστοσελίδα, ονόματι politic.gr, μας ενημέρωσε ότι το κόμμα Τσίπρα, άνευ ονόματος, και με τη φωτογραφία του «ηγέτη», είναι δεύτερο στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, μισή μονάδα μπροστά από το τρίτο και… καταϊδρωμένο ΠΑΣΟΚ!

Την ίδια στιγμή, που το κόμμα Τσίπρα, το οποίο θα έκανε χθες βράδυ πρεμιέρα, έχει ένα ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το 13%, το ΠΑΣΟΚ πέφτει μία μονάδα κάτω, και η ΝουΔου ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, λίγο πριν από το 30%. Πώς γίνονται όλα αυτά τα σκηνικά, ένας Θεός ξέρει, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Δεν θα ψάξω δηλαδή πώς γίνεται χωρίς ουσιώδη διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων να πετιέται μεταξύ τους ένας Τσίπρας με φωτογραφία. Ακόμη και αν εξαφανίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, που μετριέται υποτίθεται στο 0,5%. Δεν θα σχολιάσω καν ότι τέταρτο είναι το κόμμα Καρυστιανού, με ένα ευπρόσωπο 8 και κάτι επί τοις εκατό. Θα πω μόνο ότι αυτά τα κόλπα που είχαν μια πέραση τα προηγούμενα χρόνια, εδώ και καιρό, έχουν τελειώσει. Κι επειδή τις επόμενες ημέρες, προ και μετά του Αγίου Πνεύματος, θα δούμε κι άλλα τέτοια σκηνικά, προειδοποιώ για τις βλαβερές συνέπειες να κάθεται κανείς και να παίρνει στα σοβαρά τις δημοσκοπήσεις…

«Παρών» χωρίς λογική εξήγηση

Δεν μας τα λέει καλά το ΠΑΣΟΚ, καθόλου καλά για την ακρίβεια. Περίμενα μια λογική εξήγηση γιατί οι βουλευτές του κόμματος, που συμμετείχαν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ουσιαστικά καταψήφισαν την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδος, κι αυτή η εξήγηση δεν ήρθε ποτέ. Για την ακρίβεια ήρθε, αλλά ήταν άστοχη πολιτικά, και οπωσδήποτε δεν εξηγούσε τη μικρόψυχη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι δεν γίνεται να δηλώνεις «παρών», στην ανανέωση της θητείας του κεντρικού τραπεζίτη, με αυτή την προϊστορία του Στουρνάρα, που έδωσε μάχες για να σωθεί η χώρα, και ανδρώθηκε πολιτικά μέσα στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Δεν γίνεται. Είναι ανόητο, και δηλωτικό ότι δεν τιμάς την ιστορία του χώρου σου. Τι θα πει «παρών»; Αν έχεις θέμα με την ανανέωση της θητείας Στουρνάρα βγες ανοιχτά και καταμαρτύρησέ του, ένα, δύο, τρία, πέντε. Γίνε Πολάκης, στην τελική. Και έπειτα καταψήφισέ τον. Συντάξου με τους υπόλοιπους που καταψήφισαν την ανανέωση της θητείας του. Αλλά μη μου τον εκθειάζεις πρώτα και εν συνεχεία δηλώνεις «παρών». Ούτε να επικαλείσαι θέματα αρχής, ότι τάχα μου και καλά εμείς στο τελευταίο συνέδριό μας, ψηφίσαμε δύο θητείες, και τέλος, γιατί πιστεύουμε στην ανανέωση. Ποια ανανέωση; Αν δεν ανανεωνόταν η θητεία Στουρνάρα, το πιο πιθανό θα ήταν να διορίσει στη θέση του ο Κυριάκος ο Α’ κάποιο «δικό» του παιδί. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, τώρα;

Φρένο στους μαθητευόμενους μάγους

Το άλλο που έχω να ρωτήσω το ΠΑΣΟΚ, είναι για ποιο ακριβώς πράγμα κατηγορείται ο Γιάννης Στουρνάρας; Οτι είναι ας πούμε ένας «συμβιβασμένος» με το καθεστώς Μητσοτάκη; Σοβαροί να είμαστε. Αντί να εξαιρεθεί ο υπερκομματικός του χαρακτήρας, και να του αναγνωριστεί επίσης ότι πρόκειται για μια διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα, στέκονται κριτικά απέναντί του, χωρίς λόγο. Επίσης την περίοδο που πολλοί στο ΠΑΣΟΚ ήταν ανέγγιχτοι από το καθεστώς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ο Στουρνάρας αντιστεκόταν σθεναρά, και είχε βαρύ προσωπικό κόστος αυτό, στα σχέδια των μαθητευόμενων μάγων, να ρίξουν τη χώρα στα βράχια της χρεοκοπίας και να κάνουν τον λαό προλεταριάτο. Να μην τα ξεχνάνε αυτά εκεί στο ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουμε μια τάση σ’ αυτήν εδώ τη χώρα να τα ισοπεδώνουμε όλα…

Βέρτιγκο στη Χαριλάου Τρικούπη

Το άλλο περιστατικό, που δείχνει ένα μπέρδεμα, μια ζαλάδα, εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, αφορμή μια χθεσινή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου (προσέξτε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης), η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ καταγγέλλει το κόμμα Τσίπρα ότι ενδέχεται να αποτελέσει κυβερνητικό εταίρο του Μητσοτάκη!!!

Το εντελώς πρωτότυπο συμπέρασμα, τους προέκυψε από μια συνέντευξη που έδωσε εκείνος ο Γιώργος Σιακαντάρης, υπεύθυνος για τη σύνταξη της διακήρυξης του κόμματος Τσίπρα, ο οποίος αράδιασε (στο ΟPΕΝ) κάτι φληναφήματα της κατηγορίας «να ‘χαμε να λέγαμε, και να ‘χουμε να πούμε». Οτι τάχα μου, έχουν στην εποχή μας καταργηθεί οι όροι Αριστερά – Δεξιά, κι άλλα τέτοια.

Το τσίμπησαν αυτό τα τσακάλια στο ΠΑΣΟΚ, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για να τα λέει αυτά ο μπαρμπα-Γιώργος Σιακαντάρης, έχει στηθεί στο παρασκήνιο δουλίτσα με Μητσοτάκη.

Παιδιά, συνέλθετε…

(Οσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί δεν σας βλέπω καλά…)

650 οι… δεκάδες χιλιάδες υπογραφές

Το καλό το νέο, από τη χθεσινή πρωινή επίσκεψη της προέδρου Καρυστιανού στον Αρειο Πάγο, είναι ότι σύντομα (πόσο σύντομα δεν ξέρω), θα έχουμε τη χαρά να την απολαύσουμε να αναλύει τις απόψεις της για τη χώρα, και στην Αθήνα. Φυσικά, το ίδιο, την ίδια ευκαιρία δηλαδή, θα έχουν και στην ελληνική περιφέρεια, την οποία θα επισκεφθεί εν ευθέτω χρόνω. Υποθέτω μετά βεβαιότητας, με το ίδιο… ποίημα, το οποίο απήλαυσαν όσοι συνάδελφοί μου βρέθηκαν χθες στον προαύλιο χώρο του Αρείου Πάγου, μετά την κατάθεση της δήλωσης για την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα» (το «για τη Δημοκρατία» δεν το συμπληρώνω διότι δεν έχει σημασία, σε λίγο θα το φάει το μαύρο σκοτάδι). Οι συνάδελφοι λοιπόν την άκουσαν να εκφωνεί δήλωση, την οποία είχε αποστηθίσει (είδατε πόσο ευγενικός, δεν γράφω παπαγαλίσει, αν και ήταν εμφανές) βασισμένη σε πέντε-έξι λέξεις, ήτοι δικαιοσύνη, δημοκρατία, αλλαγή, διαφάνεια, αξιοκρατία κ.λπ. Οι δε γυναίκες συνάδελφοί μου, παρατήρησαν με προφανές ενδιαφέρον τη νέα κόμμωση της προέδρου («άνοιξε» λιγάκι το χρώμα προς το ξανθό, και έκανε αφέλειες, μου είπαν), το μπεζ χρυσό σακάκι-απομίμηση Chanel που φορούσε πάνω από μαύρο σύνολο, το slingback άνετο παπούτσι αγνώστου «ταυτότητας», όπως και η ασορτί τσάντα που έφερε. Κυρίως όμως τις εντυπωσίασε το αεράτο στήσιμο της προέδρου μπροστά στις κάμερες.

Κατά τα λοιπά, οι δεκάδες χιλιάδες υπογραφές της ιδρυτικής διακήρυξης περιορίστηκαν, αν έχει κάποια αξία αυτό, στις 650…

«Καημένη Ελλάδα του σήμερα!»

Από την είδηση του βανδαλισμού του αγάλματος του Κωνσταντίνου Καβάφη που έχει στηθεί στην αρχή του πεζοδρόμου της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, εμένα με εντυπωσίασε το σημείωμα του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος γνωστοποίησε και το σχετικό, θλιβερό, γεγονός, μέσω των social media. Τη γεμάτη συναίσθημα, και πίκρα για τη σημερινή Ελλάδα και τον λαό της, δήλωση, η οποία πραγματικά με άγγιξε. Δείχνει άνθρωπο με πλούτο συναισθημάτων, που δεν διστάζει να τα βγάλει προς τα έξω. Την παραθέτω ολόκληρη:

«Καημένη Ελλάδα του σήμερα! Ούτε ένας μήνας δεν πέρασε και κάποιος βάρβαρος έσπασε κομμάτι του αγάλματος του Καβάφη… Η Ελλάδα της ντροπής, της κατεδαφισμένης νεοκλασικής ομορφιάς, η Ελλάδα του ουρανοξύστη της Γλυφάδας και των καζίνο που θα τρώνε τα λεφτά των ηλιθίων, η Ελλάδα που αφήνει να φεύγουν τα παιδιά της για άλλους τόπους, η Ελλάδα του εγκλήματος των Τεμπών, η Ελλάδα των ψεμάτων από όλους και της ατιμωρησίας που μας πληγώνει και μας κάνει να δακρύζουμε».

Εύγε, να πω μόνο. Και να εκφράσω κι εγώ την απογοήτευσή μου, διότι αντέδρασε στον βανδαλισμό ο Μπιμπίλας. Ουδείς από την ιντελιγκέντσια της χώρας. Για άλλη μια φορά, σωπαίνει…