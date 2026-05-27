Οι άσπονδοι φίλοι του Αλέξη Τσίπρα μετρούσαν χθες επιρροές – και βρήκαν μπόλικες. Οχι μόνο περί συνθημάτων και διαφόρων ευρημάτων στην ομιλία του. Οταν σήκωσε τη Διακήρυξη, δείχνοντάς τη στο μαζεμένο πλήθος, δεν ήταν λίγοι αυτοί που σχολίαζαν πως το στιγμιότυπο θύμιζε την αντίστοιχη στιγμή του Ανδρέα Παπανδρέου, τη γενέθλια στιγμή του ΠΑΣΟΚ το 1974. Και η συνομιλία του βίντεο με το συγκεντρωμένο πλήθος, το κοριτσάκι που μεταφέρει το μήνυμα στο μπουκάλι με το νέο όνομα θύμισε την τελετή λήξης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με το κοριτσάκι που έσβησε τη φλόγα σηματοδοτώντας το τέλος των Αγώνων.

Δεν ακούμε

Δεν είχαν μετρήσει σωστά τον χώρο του Θησείου στην Αμαλίας και πίσω πίσω, στο πέρασμα των καφετεριών, άρχισαν οργανωμένα να φωνάζουν «δεν ακούμε» – τελικά ούτε άκουγαν ούτε ακούστηκαν, οπότε οι περισσότεροι επέλεξαν να το βάλουν στο βίντεο του κινητού τους. Γενικά όμως τα συνθήματα ήταν συγκεκριμένα: «Αλέξη, μπροστά, να πέσει η Δεξιά» και «να τος, να τος ο πρωθυπουργός» ακούγονταν συχνά πυκνά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού. Οταν ο Τσίπρας αναφέρθηκε στα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ένας από το πλήθος φώναξε «να φύγουν, να εξαφανιστούν» – με τον διπλανό του να τον σκουντάει «σταμάτα να ακούσουμε».

Διχογνωμία

Oταν ανακοινώθηκε το όνομα, στο πλήθος οι αντιδράσεις δεν ήταν όλες οι ίδιες. Κάποιοι χειροκροτούσαν θερμά, γιατί το βρήκαν «εμπνευσμένο» και «πανέξυπνο», ενώ άλλοι εμφανίζονταν μάλλον μπερδεμένοι με το λογοπαίγνιο. Ενας άνδρας κάποιας ηλικίας σχολίασε ψιθυριστά «ο ορθόδοξος συναγερμός μας έλειπε», ενώ μια γυναίκα γέλασε δυνατά όταν άκουσε τον διπλανό της να λέει το σύνθημα «Ελλάς – Ελλάς – Αντώνης Σαμαράς». Οι περισσότεροι περιμένουν με αρκετή αγωνία την αντίδραση του ΚΚΕ, λόγω της σχετικής ιστορικής αναφοράς, ενώ στο Διαδίκτυο έχει γίνει από χθες πάρτι, με τα memes να δίνουν και να παίρνουν. Το είχαν υπολογίσει άραγε αυτό στην Αμαλίας;

Ξεκίνησαν

Η πρώτη δημοσκόπηση πριν καν την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ήρθε χθες το πρωί – δείχνοντας το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, που τότε ακόμη δεν είχε καν όνομα. Σύμφωνα με την Interview, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παίρνει 26,1%, η ΕΛΑΣ 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% και η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού 7,5%. Πριν αρχίσουν να πανηγυρίζουν οι μεν και να παίρνουν τα κουμπούρια οι δε, ας δώσουν λίγο χρόνο στους πολιτικούς αναλυτές να κάνουν τη δουλειά τους. Κάτι ξέρουν στη ΝΔ που περιμένουν τα πρώτα φθινοπωρινά κρύα για να βγάλουν συμπέρασμα.

Απορία

Ποιος πρώην υποψήφιος πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, από το 2017, έχει ήδη υπογράψει τη Διακήρυξη της ΕΛΑΣ;