Νέο πλαίσιο διαφάνειας στις αμοιβές και αυστηρότερους ελέγχους για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών φέρνει το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970, το οποίο παρουσίασε χθες το υπουργείο Εργασίας. Το νομοσχέδιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, όχι μόνο με γενικές απαγορεύσεις διακρίσεων, αλλά με συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας, ελέγχου και διόρθωσης.

Στόχος του υπουργείου είναι, όπως τονίστηκε στη χθεσινή παρουσίαση, «η αμοιβή να εξαρτάται από τη δουλειά και την αξία του εργαζομένου και όχι από το φύλο του». Αν και η ίση αμοιβή κατοχυρώνεται ήδη στο Σύνταγμα και στον Κώδικα Εργατικού Δικαίου, στην πράξη οι μισθολογικές διαφορές παραμένουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το gender pay gap στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2024 στο 13,4%, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ που βρίσκεται στο 11,1%. Τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα εντοπίζονται στους κλάδους της πληροφορικής και επικοινωνίας (25,3%), των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών (19%), των ακινήτων (18,7%) και της μεταποίησης (17,4%).

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά τη διαδικασία πρόσληψης. Ο εργοδότης θα υποχρεούται να ενημερώνει τον υποψήφιο εργαζόμενο για την αμοιβή ή το μισθολογικό εύρος της θέσης, καθώς και για τη συλλογική σύμβαση που τυχόν εφαρμόζεται. Παράλληλα, δεν θα μπορεί να ζητά πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου.

Η προκήρυξη και η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο και απαλλαγμένες από διακρίσεις. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να μπει φρένο στην πρακτική κατά την οποία ένας χαμηλότερος προηγούμενος μισθός μπορεί να «ακολουθεί» έναν εργαζόμενο και να επηρεάζει αρνητικά τη νέα του αμοιβή.

Το σχέδιο νόμου ενισχύει και τα δικαιώματα των ήδη εργαζομένων. Κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να ζητά στοιχεία για το ατομικό επίπεδο αμοιβής του, αλλά και για τον μέσο μισθό ανδρών και γυναικών που κάνουν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, χωρίς να ταυτοποιούνται συνάδελφοι.

Η αμοιβή δεν περιορίζεται μόνο στον βασικό μισθό, αλλά περιλαμβάνει bonus, επιδόματα, υπερωρίες, παροχές σε είδος και επαγγελματικές συντάξεις. Επίσης, ο εργαζόμενος θα μπορεί να αποκαλύπτει τον μισθό του όταν αυτό γίνεται για λόγους προστασίας της ίσης μεταχείρισης.