Το χρηματοκιβώτιο στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, Χοσέ-Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, έκρυβε κυριολεκτικά έναν θησαυρό κι άνοιξε μεταφορικά μια βαθιά πολιτική πληγή, καθώς το σκάνδαλο Plus Ultra εξελίσσεται σε μια υπόθεση με εκρηκτικές προεκτάσεις για το Σοσιαλιστικό Κόμμα και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Θαπατέρο που ερευνάται για αθέμιτη άσκηση επιρροής, ξέπλυμα χρήματος και φερόμενες παράνομες συναλλαγές με επιχειρηματικά και πολιτικά δίκτυα που εκτείνονται από τη Βενεζουέλα έως την Κίνα.

Ρουμπίνια, σμαράγδια, διαμαντένια κοσμήματα και πολυτελή ρολόγια αξίας εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκαν από την αστυνομία στο γραφείο του, ενώ στο σπίτι στενού συνεργάτη και φερόμενου μεσάζοντα βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, κρυμμένα ακόμη και μέσα σε καλοριφέρ και ταξιδιωτικές τσάντες. Την ώρα που ο Θαπατέρο απορρίπτει τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για «δίωξη», ο Σάντσεθ συνεχίζει να τον στηρίζει δημόσια, όμως η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο, με την αντιπολίτευση να ζητά την παραίτησή του. Το Σαββατοκύριακο, δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης ενώ ένας άλλος σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός, ο Φελίπε Γκονθάλεθ, με δημόσια παρέμβασή του έθεσε ευθέως ζήτημα πρόωρων εκλογών.

«Ηταν ο υπέρμαχος των πολιτικών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας με ανθρώπινο πρόσωπο, ο τιμητής των διεφθαρμένων, η μεταρρυθμιστική πρωτοπορία που με τους νόμους του κατά της ενδοοικογενειακής βίας, υπέρ του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και με τον κώδικα ίσων ευκαιριών αποτέλεσε πρότυπο διεθνώς. Ηταν. Γιατί σήμερα αποκαλύπτεται ότι ο πρώην επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης Χοσέ-Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο (2004-2011) ίσως είναι ένας “διεφθαρμένος πολιτικός”, χειρότερος από εκείνους που έλεγε πως ήθελε να πολεμήσει, ύποπτος για άσκηση επιρροής, δωροδοκίες, εικονικά συμβόλαια και ξέπλυμα χρήματος σε συνεργασία με τις αρχές της δικτατορίας της Βενεζουέλας» έγραψε η «Corriere della Sera».

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της σχετικής έρευνας, πανάκριβα κοσμήματα και πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας μεταξύ 2-3 εκατ. ευρώ (σετ από ρουμπίνια, σμαράγδια και ζαφείρια, κολιέ, σκουλαρίκια και μενταγιόν εξαιρετικής κατασκευής, ένα εντυπωσιακό περιδέραιο με 14 ρουμπίνια εξαιρετικής ποιότητας, δαχτυλίδια και βραχιόλια με διαμάντια, όπως και συλλεκτικά ρολόγια) θα μπορούσαν να αποτελούν το μέρος της «λείας» του πρώην πρωθυπουργού (2004-2011), εμπλεκομένου σε ένα πολιτικοδικαστικό σκάνδαλο το οποίο απειλεί να παρασύρει την ήδη εύθραυστη σοσιαλιστική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ. Από το γραφείο του κατασχέθηκαν επίσης σκληροί δίσκοι, φάκελοι και έγγραφα σχετικά με εταιρείες, συμβόλαια και τιμολόγια, όπως και προσωπικά ημερολόγια για την περίοδο 2019-2025. Η γραμματέας του διατείνεται ότι το χρηματοκιβώτιο «ανήκει στο σπίτι του Θαπατέρο» και ότι ορισμένα κοσμήματα ήταν «κληρονομιά της συζύγου του ή δώρα από ταξίδια».

Στην κορυφή παράνομου δικτύου

Στον ανακριτή έχει φθάσει ένας ογκώδης φάκελος (άνω των 4.000 σελίδων) που αφορά την αμφιλεγόμενη κρατική διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra Lineas Aereas και τις φερόμενες παράνομες διασυνδέσεις με τη Βενεζουέλα. Ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός κατηγορείται ότι βρίσκεται στην κορυφή ενός παράνομου δικτύου που εκτείνεται από την Ισπανία έως τη Λατινική Αμερική, με διασυνδέσεις μέχρι και την Κίνα, και ότι μέσα σε πέντε χρόνια έλαβε τουλάχιστον 2,6 εκατομμύρια ευρώ από διάφορες εταιρείες που βρίσκονται υπό έρευνα ή διαθέτουν κινεζικά κεφάλαια.

Περίπου 300.000 ευρώ σε μετρητά εντοπίστηκαν στο σπίτι του επιχειρηματία Χούλιο Μαρτίνες Μαρτίνες, φίλου του Θαπατέρο, ο οποίος στη δικαστική έρευνα έχει κατονομαστεί ως «μεσάζων» καθώς φέρεται να ηγείτο εταιρικής δομής από την οποία ο πρώην πρωθυπουργός και ο κύκλος του ήταν οι κυρίως ωφελούμενοι. Τα χρήματα ήταν μοιρασμένα σε τσάντες, κουτιά, συρτάρια, νεσεσέρ, ακόμη και σε… καλοριφέρ. Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ως εντυπωσιακό στοιχείο της έκθεσης της Υπηρεσίας Οικονομικών και Φορολογικών Εγκλημάτων το γεγονός ότι καμιά από τις τρεις εταιρείες του Μαρτίνες δεν απασχολούσε έμμισθο προσωπικό ούτε εξωτερικούς συνεργάτες, αν και έλαβαν συνολικά 600.000 ευρώ από τη βενεζουελάνικη αεροπορική εταιρεία.

Mε βάση όσα μεταδίδει ο ισπανικός Τύπος, ο Θαπατέρο ήταν ίσως έτοιμος να διαφύγει. Τις προηγούμενες ημέρες, όταν το όνομά του κυκλοφορούσε ήδη στους δικαστικούς κύκλους, είχε αγοράσει αεροπορικό εισιτήριο για τον Αγιο Δομίνικο, απ’ όπου στη συνέχεια θα συνέχιζε με ιδιωτικό αεροσκάφος για το Καράκας. Μια «ιδιωτική μετακίνηση», που δεν αναφερόταν σε καμία επίσημη ατζέντα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα El Confidencial, και οργανώθηκε εσπευσμένα.