Άδειο παραμένει το επίσημο ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης που ίδρυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο οργανισμός βρίσκεται σε νομικό και πολιτικό αδιέξοδο που καθυστερεί τα έργα ανοικοδόμησης της Γάζας, γράφουν σε αποκλειστικό τους άρθρο οι Financial Times.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε το Συμβούλιο, το οποίο ζήτησε εισφορές για ισόβια ιδιότητα μέλους ύψους 1 δισ. δολαρίων από παγκόσμιους ηγέτες, ως έναν από τους «πιο καθοριστικούς» διεθνείς οργανισμούς που δημιουργήθηκαν. Τα κράτη-μέλη δεσμεύθηκαν να συνεισφέρουν 7 δισ. δολάρια για το πακέτο ανακούφισης της Γάζας, ενώ ο Τραμπ υποσχέθηκε επιπλέον 10 δισ. δολάρια μέσω αμερικανικής χρηματοδότησης.

Ωστόσο, τέσσερις μήνες μετά τη δημιουργία του, το ταμείο που διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα δεν έχει λάβει καμία κατάθεση από δωρητές, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το θέμα. «Μηδέν δολάρια έχουν κατατεθεί», ανέφερε μία από τις πηγές.

Αντί να χρησιμοποιηθεί το ταμείο που εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ και διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα, το Συμβούλιο Ειρήνης λαμβάνει δωρεές απευθείας μέσω λογαριασμού στην JPMorgan, σύμφωνα με εκπρόσωπο του οργανισμού και άλλο άτομο που γνωρίζει τις διαδικασίες.

Ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα οφείλει να ενημερώνει για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του ταμείου στους συνεισφέροντες και τα μέλη του συμβουλίου, δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι μηχανισμοί διαφάνειας για τον λογαριασμό της JPMorgan.

Χρηματοδοτήσεις και καθυστερήσεις

Στέλεχος του Συμβουλίου Ειρήνης δήλωσε ότι «έχουν δημιουργηθεί πολλαπλές επιλογές για τη λήψη χρηματοδότησης», συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού της Παγκόσμιας Τράπεζας, και ότι «προς το παρόν, οι συνεισφέροντες έχουν επιλέξει άλλες οδούς». Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο οργανισμός «θα παρουσιάσει τα οικονομικά του στοιχεία» στο εκτελεστικό συμβούλιο «όταν θεωρηθεί κατάλληλο», το οποίο απαρτίζεται από αξιωματούχους της διοίκησης Τραμπ και συμβούλους.

Συνεισφορές ύψους περίπου 3 εκατ. δολαρίων από το Μαρόκο και 20 εκατ. δολαρίων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χρηματοδότησαν το γραφείο του Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος έχει οριστεί ύπατος εκπρόσωπος για τη μεταπολεμική Γάζα, καθώς και τους μισθούς της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που συγκρότησε το συμβούλιο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν επίσης διαθέσει 100 εκατ. δολάρια για την εκπαίδευση νέας αστυνομικής δύναμης στη Γάζα, όμως το πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει και τα κεφάλαια παραμένουν παγωμένα.

Εμπλοκή των ΗΠΑ και θεσμικές ασάφειες

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάζει να ανακατανείμει περίπου 1,2 δισ. δολάρια για έργα που συνδέονται με την ατζέντα του Συμβουλίου Ειρήνης, χωρίς όμως τα χρήματα να κατευθύνονται απευθείας στον οργανισμό. Ανώτερος κοινοβουλευτικός σύμβουλος δήλωσε ότι «κανένα από αυτά τα ποσά δεν διαχειρίζεται το Συμβούλιο Ειρήνης, ούτε υπάρχει πρόθεση να το πράξει».

Το υπουργείο σκοπεύει να διαθέσει επιπλέον 50 εκατ. δολάρια για τη λειτουργία του οργανισμού, ωστόσο και αυτά δεν έχουν ακόμη διανεμηθεί. Οι αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν το Κογκρέσο πως τα κονδύλια δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι απαραίτητοι μηχανισμοί ελέγχου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «στηρίζει το όραμα του προέδρου» για το Συμβούλιο και «συνεχίζει να αξιολογεί πώς τα υπάρχοντα προγράμματα μπορούν να υποστηρίξουν τους στόχους αυτούς».

Ανοικοδόμηση χωρίς πόρους

Το Συμβούλιο Ειρήνης έχει ξεκινήσει διαγωνισμούς για έργα ασφάλειας και ανασυγκρότησης στη Γάζα, χωρίς ωστόσο να έχουν υπογραφεί συμβάσεις. «Δεν λειτουργούμε ακόμη στη Γάζα, καθώς η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί», ανέφερε εκπρόσωπος του οργανισμού.

Ο Τραμπ εγκαινίασε το Συμβούλιο τον Ιανουάριο, προκαλώντας ανησυχίες σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ενδέχεται να λειτουργήσει ως αντίπαλο δέος του ΟΗΕ. Η πρώτη αποστολή του ήταν η εποπτεία της ανοικοδόμησης της Γάζας μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ παρουσίασε στη συνέχεια οράματα για μια «έξυπνη» Γάζα με τεχνητή νοημοσύνη, ουρανοξύστες και πολυτελείς υποδομές. Σύμφωνα με κοινή μελέτη της ΕΕ, του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, απαιτούνται πάνω από 70 δισ. δολάρια για την πλήρη ανοικοδόμηση της περιοχής.

Νομικές αβεβαιότητες και πολιτικές αντιδράσεις

Αμερικανοί νομοθέτες ζητούν πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς και τη λειτουργία του οργανισμού. Ορισμένοι αμφισβητούν εάν πληροί τα κριτήρια για να θεωρηθεί διεθνής οργανισμός που μπορεί να λάβει αμερικανική χρηματοδότηση.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπράιαν Σατς δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τον ενημέρωσε πως το συμβούλιο έχει «παρόμοια νομική δικαιοδοσία με έναν οργανισμό του ΟΗΕ». Ο Τραμπ, αντιθέτως, το περιέγραψε ως «ένα είδος βασιλικής αυλής».

Επιπλέον, νομικά ερωτήματα προκύπτουν από το γεγονός ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναφέρει το Συμβούλιο ως «μεταβατική διοίκηση» έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή αναλάβει ξανά τον έλεγχο της περιοχής. «Τι θα συμβεί όταν λήξει αυτή η εντολή;» διερωτήθηκε ένας από τους εμπλεκομένους.

Αδιέξοδο στη μεταπολεμική Γάζα

Μετά την εκεχειρία που μεσολάβησε ύστερα από δύο χρόνια συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Τραμπ παρουσίασε ένα πολυφασικό σχέδιο που προέβλεπε τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που συμμετέχουν στον σχεδιασμό για τη μεταπολεμική Γάζα, «ούτε ένα δολάριο» δεν έχει διατεθεί για την ανοικοδόμηση. Ο Παλαιστινοαμερικανός επιχειρηματίας Μπισάρα Μπάμπα, που διαπραγματεύθηκε με τη Χαμάς εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης, ανέφερε ότι η επιτροπή δεν έχει ξεκινήσει έργο λόγω «παντελούς έλλειψης χρηματοδότησης».

«Γνωρίζουν ότι αν πάνε στη Γάζα, οι άνθρωποι θα τους ζητήσουν βοήθεια, αλλά δεν έχουν μέσα ή πόρους», είπε ο Μπάμπα. «Είναι πραγματικά απογοητευτικό».

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης τόνισε ότι δεν υπάρχει ακόμη αρχή «ικανή να διαχειριστεί τη ροή υπηρεσιών και αγαθών που προβλέπει το σχέδιο». «Δεν αποθηκεύουμε χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς για έργα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν», συμπλήρωσε.