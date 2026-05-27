Μια 80χρονη από τη Βρετανία κέρδισε 1 εκατομμύριο λίρες στο Λόττο, παίζοντας τους ίδιους αριθμούς που είχε επιλέξει πριν από χρόνια ο εκλιπών σύζυγός της, προκειμένου να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του.

Η συνταξιούχος Ρόουζ Τρεσάντερν μοιράστηκε το μεγάλο έπαθλο με τον 52χρονο γιο της, Μπάρι, και την 57χρονη κόρη της, Τζούλι. Οι τρεις τους συνέχισαν να χρησιμοποιούν τους αριθμούς που είχε διαλέξει ο Ντέρεκ Τρεσάντερν, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 83 ετών, λίγο μετά τον εορτασμό της 60ής επετείου γάμου του με τη Ρόουζ.

Το οικογενειακό δελτίο πέτυχε πέντε βασικούς αριθμούς και τον bonus ball στην κλήρωση της 18ης Απριλίου, εξασφαλίζοντας το ποσό του 1 εκατ. λιρών. Οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι 1, 4, 12, 15 και 39, ενώ ο bonus ball ήταν το 48.

Η Ρόουζ δήλωσε πως η οικογένεια δεν σκέφτηκε ποτέ να σταματήσει να παίζει τους αριθμούς του Ντέρεκ. «Συνεχίσαμε να παίζουμε αυτούς τους αριθμούς γιατί μας θύμιζαν τον Ντέρεκ», είπε συγκινημένη. «Το να κερδίσουμε 1 εκατ. λίρες δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μας… Ειλικρινά νιώθω σαν να εξακολουθεί να μας προσέχει».

Η ίδια αποκάλυψε ότι βρισκόταν μόνη στο σπίτι όταν ανακάλυψε πως είχε κερδίσει και τηλεφώνησε αμέσως στον γιο της. «Πήρα αμέσως τον Μπάρι τηλέφωνο, αλλά μετά βίας μπορούσα να μιλήσω… Κανείς μας δεν μπορούσε να το πιστέψει», ανέφερε.

Με το ποσό που κέρδισε, η Ρόουζ σκοπεύει να μετακομίσει σε οίκο ευγηρίας που θα καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες της, λόγω των προβλημάτων κινητικότητας που αντιμετωπίζει. «Τώρα θα έχω άνεση, ανεξαρτησία και ηρεμία. Είναι τεράστια ανακούφιση», σημείωσε.

Η ηλικιωμένη γυναίκα σχεδιάζει επίσης να αγοράσει ένα νέο δαχτυλίδι αρραβώνων στη μνήμη του συζύγου της. «Θα το επισκευάσω, αλλά θα ήθελα και ένα καινούργιο. Κάτι ξεχωριστό που να μου τον θυμίζει», δήλωσε.