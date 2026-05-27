Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (27/5) στην παραλία Πόρτο Κατσίκι της Λευκάδας, όπου η θάλασσα ξέβρασε το πτώμα ενός άνδρα που φορούσε τα ρούχα του.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμενικού, που με την συνδρομή της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ περισυνέλεξαν τη σορό, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το ilefkada.gr.

Εκεί η σορός αναγνωρίστηκε από συγγενικά πρόσωπα 67χρονου κατοίκου, τα οποία δεν είχαν δηλώσει εξαφάνιση, καθώς μέχρι και χθες το πρωί τον είχαν δει στην περιοχή.

Τα αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα δεν έχουν γίνει γνωστά, όπως και το πώς βρέθηκε στη θάλασσα. Η σορός θα μεταφερθεί για νεκροψία – νεκροτομή στην Πάτρα.