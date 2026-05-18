Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος στην Κάλυμνο για τα αίτια θανάτου του 47χρονου, το πτώμα του οποίου βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (17/5) στη θάλασσα, πολύ μακριά από το λιμάνι της Καλύμνου και κοντά στο αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε.

Άμεσα σκάφος του Λιμεναρχείου μετέβη στην περιοχή, όπου εντοπίστηκε το σκάφος με επιβαίνοντα τον ιδιοκτήτη και κυβερνήτη του και τον 47χρονο στη θάλασσα, χωρίς τις αισθήσεις του. Το σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου και το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον δεύτερο και διεκομίσθη στο Νοσοκομείο, όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Καλύμνου διενεργείται προανάκριση, με το ενδεχόμενο δολοφονικής ενέργειας να θεωρείται το πιθανότερο σενάριο, καθώς η σορός έφερε τραύματα από μαχαίρι και για το λόγο αυτό συνελήφθη και κρατείται στο Λιμεναρχείο ο ιδιοκτήτης του σκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο «Παλμός της Καλύμνου», είχε προηγηθεί άγρια συμπλοκή ανάμεσα στους δύο άνδρες και ενδέχεται κατά τη διάρκεια του καυγά, ο δράστης να κατάφερε θανάσιμα πλήγματα στο θύμα, που βρέθηκε στη συνέχεια στη θάλασσα. Επισημαίνεται μάλιστα, ότι τόσο το θύμα, όσο και ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού σκάφους είχαν συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη (14/5) μαζί με ένα ακόμη άτομο, καθώς στην κατοχή τους είχαν βρεθεί χάπια και μικροποσότητα κάνναβης και μετά τις απολογίες τους, οι τρεις συλληφθέντες είχαν αφεθεί ελεύθεροι.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται εν αναμονή και της νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 47χρονου.