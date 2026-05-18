Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Γιουσούφ Γιαζίτζι, υπέστη ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο στο οποίο είχε τραυματιστεί και τον Οκτώβριο του 2024, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έξι μήνες.

Λίγες ημέρες μετά την επέμβαση και μόλις μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Stoiximan Super League, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής προχώρησε σε δημόσιο μήνυμα μέσω Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον κόσμο του Ολυμπιακού για τη στήριξη που έλαβε. Παράλληλα, υπογράμμισε πως θα επιστρέψει πιο έτοιμος, πιο δυνατός και πιο αποφασισμένος από ποτέ.

Η ανάρτηση του Τούρκου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού

«Μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δίνει κάτι περισσότερο από μια ομάδα, σου δίνει οικογένεια. Το ένιωσα βαθιά αυτό μέσα από όλα τα μηνύματά σας αυτές τις μέρες. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη και τις ευχές σας.

Θέλω επίσης να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον Δρ. Χρήστο Θέο και την ομάδα του. Υποβλήθηκα με επιτυχία σε χειρουργείο και είμαι πραγματικά ευγνώμων για τον επαγγελματισμό, τη φροντίδα και τη στήριξή τους σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Αυτό που με έκαναν να νιώσω οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι κάτι ξεχωριστό. Με κάνατε να νιώσω όχι απλώς ένας παίκτης που φορά αυτή τη φανέλα, αλλά πραγματικό μέλος αυτής της οικογένειας.

Τέτοιες στιγμές σου θυμίζουν ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το παιχνίδι.

Μην ανησυχείτε… Θα επιστρέψω. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, πιο πεινασμένος και πιο αποφασισμένος από ποτέ.

Και όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα γιορτάσουμε ξανά μαζί.

Τα λέμε σύντομα.»