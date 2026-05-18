Η επιστροφή του Σωκράτη Διούδη φέτος στον Άρη, δεν συνδυάστηκε με την παρουσία την οποία θα ήθελε ο ίδιος για τον εαυτό του ή και το κλαμπ.
Από την άλλη, ο έμπειρος κίπερ γύρισε… σπίτι του. Αυτός ήταν και θα είναι πάντα ο Άρης για αυτόν. Οπότε, το συναίσθημα θα περισσεύει πάντα στις τοποθετήσεις του για την ομάδα, όπως έγινε και στον δικό του απολογισμό της σεζόν.
Με μία μακροσκελέστατη ανάρτηση στα social media, ο Διούδης αναφέρθηκε στη χρονιά που ολοκληρώθηκε, στη δική του απόδοση, στη νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει εντός του κλαμπ, όπως και στην ανάγκη συσπείρωσης του κόσμου γύρω από αυτό.
«Η φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε αφήνοντας μεγάλη απογοήτευση σε όλους μας. Ήταν μια δύσκολη σεζόν, τόσο ομαδικά όσο και προσωπικά, γιατί πολλά δεν εξελίχθηκαν όπως τα περιμέναμε και όπως αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο.
Σε προσωπικό επίπεδο, μπήκα απότομα στην αγωνιστική δράση , χωρίς την προετοιμασία που απαιτείται σε αυτό το επίπεδο, κάτι που μέσα στη σεζόν μου δημιούργησε προβλήματα τραυματισμών και δεν μου επέτρεψε να βρω τον ρυθμό και τη σταθερότητα που χρειάζεται για να φτάσω εκεί που θέλω αγωνιστικά.
Όμως στις δύσκολες στιγμές φαίνεται ο χαρακτήρας. Και τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται συσπείρωση, μαχητικότητα και ενότητα από όλους μας. Ο Άρης πρέπει να ξαναβρεί το DNA του. Τη νοοτροπία, την προσωπικότητα και τη δίψα που πάντα χαρακτήριζαν αυτή την ομάδα και τον κόσμο της.
Όποια κι αν είναι η επόμενη μέρα, ένα πράγμα είναι σίγουρο: η μεγαλύτερη δύναμη αυτού του συλλόγου ήταν και θα είναι πάντα ο κόσμος του. Και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να επιστρέψουμε εκεί που αξίζει να βρίσκεται ο Άρης».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.