Η Αρίνα Σαμπαλένκα, κάτοχος τεσσάρων τίτλων Γκραν Σλαμ και Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις, συνεχίζει να ξεχωρίζει όχι μόνο εντός των κορτ, αλλά και εκτός αυτών, πραγματοποιώντας ένα ακόμη προσωπικό της όνειρο.

Η 28χρονη Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια πόζαρε για το ψηφιακό εξώφυλλο της Vogue για το τεύχος Μαΐου, προσθέτοντας έτσι μια ακόμη σημαντική στιγμή στη λίστα των επιτευγμάτων της, αυτή τη φορά στον χώρο της μόδας.

Η ίδια μοιράστηκε τη χαρά της μέσω Instagram, γράφοντας πως πρόκειται για «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» και ευχαριστώντας για την ευκαιρία, ενώ δημοσίευσε φωτογραφίες από τη φωτογράφιση που εντυπωσιάζουν.