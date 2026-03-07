Η κορυφαία τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα επέστρεψε στους αγώνες μετά από πάνω από ένα μήνα απουσίας, κερδίζοντας άνετα τη Χιμένο Σακατσούμε με 6-4, 6-2 και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον 3ο γύρο του Indian Wells. Σε μόλις 70 λεπτά παιχνιδιού, η Λευκορωσίδα κυριάρχησε στο court και δεν έδειξε σημάδια αδράνειας.

Μετά το τέλος του αγώνα, η Σαμπαλένκα κλήθηκε να σχολιάσει τη λαμπερή πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη. Η Νο1 τενίστρια αγωνίστηκε φορώντας ένα μονόπετρο 12 καρατίων, το οποίο χαρακτήρισε άνετο και εντυπωσιακό.

«Ελέγξαμε ξανά για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το δαχτυλίδι, οπότε αισθάνθηκα αρκετά ασφαλής φορώντας το. Είναι πολύ λαμπερό», είπε γελώντας η Σαμπαλένκα, προσθέτοντας ότι ήλπιζε πως το δαχτυλίδι θα αποσπούσε την προσοχή της αντιπάλου και θα την ευνόησε στον αγώνα.