Ένα ιδιαίτερα σκληρό μαρκάρισμα σημειώθηκε στο πρωτάθλημα της Ονδούρας, στον αγώνα ανάμεσα στη Μαραθόν και την Ολίμπια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Λίγο πριν από τη λήξη της αναμέτρησης για το πρωτάθλημα Κλαουσούρα, ο ποδοσφαιριστής Αντρέ Ορεγιάμα προσπάθησε να σταματήσει την επίθεση των αντιπάλων με ένα πολύ επικίνδυνο τάκλιν. Ο αμυντικός πήρε φόρα και με μια εναέρια κίνηση που θύμιζε κλωτσιά καράτε χτύπησε ταυτόχρονα δύο παίκτες της Ολίμπια.

Οι δύο ποδοσφαιριστές έπεσαν στο έδαφος σφαδάζοντας από το χτύπημα, ενώ ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε αμέσως την κόκκινη κάρτα στον παίκτη της Μαραθόν.

Η φάση προκάλεσε πολλά σχόλια, καθώς το μαρκάρισμα θεωρήθηκε εξαιρετικά επικίνδυνο και από τα πιο σκληρά που έχουν καταγραφεί σε αγώνα, με το σχετικό βίντεο να αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.