Δύο αλλαγές… στο σύνολο για Άρη και Ατρόμητο, οι οποίοι κοντράρονται στις 17:00 για την 23η αγωνιστική.

Αμφότερες είναι για τους γηπεδούχους, όπου ο Μιχάλης Γρηγορίου επαναφέρει τους Τεχέρο και Ρόουζ στην άμυνα, ελλείψει των τραυματιών Φαντιγκά και Σούντμπεργκ.

Ο Τεχέρο πήρε θέση στα δεξιά και ο Ρόουζ στο πλευρό του Φαμπιάνο. Ο Μεντίλ παραμένει στα αριστερά, όπως και ο Αθανασιάδης στο τέρμα.

Χόνγκλα-Ράτσιτς οι δύο χαφ, με τον Γκαρέ σε ρόλο επιτελικού μέσου. Πέρεθ-Δώνης στα εξτρέμ και ο Καντεβέρε στην κορυφή.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ – Χόνγκλα, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γκαρέ, Δώνης – Καντεβέρε.

Από την άλλη, ο Ντούσαν Κέρκεζ έδωσε… ψήφο εμπιστοσύνης στην ενδεκάδα που ξεκίνησε στο 1-0 επί του Παναιτωλικού.

Ο Γκουγκεσασβίλι στο τέρμα. Μουντές-Ούρονεν στα άκρα της άμυνας και ο Σταυρόπουλος με τον Μανσούρ στα στόπερ. Τσιγγάρας-Μουτουσάμι στα χαφ. Μίρχολ, Μπάκου και Γιουμπιτάνα η τριάδα πίσω από τον προωθημένο Τσούμπερ.

Η ενδεκάδα του Ατρομήτου: Γκουγκεσασβίλι – Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν – Τσιγγάρας, Μουτουσάμι – Γιουμπιτάνα, Μίρχολ, Μπάκου – Τσούμπερ.