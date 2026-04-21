Πρεμιέρα της σουρρεαλιστικής μουσικοχορευτικής παράστασης «Χορός» στο Θεατρο Νους στην Πατησίων. Οι Acid Plato παρουσιάζουν τον πρώτο δίσκο τους, εμπνευσμένο απο την τραγωδία του Αισχύλου «Προμηθέας Δεσμώτης», σε δυο παραστάσεις στις 22 και 23 Απριλίου.

Η παντοτινή σύγκρουση εξουσίας σε όλες τις μορφές, μυθικές και αληθινές, και οι εσωτερικές συγκρούσεις του ανθρώπου, παίρνουν σάρκα και οστά μέσα απο το μουσικό κείμενο και την δράση των χορευτών πάνω του, τα οποία δημιουργούν εναν χώρο ερεθισμάτων που προκαλεί σημεία ταύτισης στον θεατή, συνθέτοντας μια ψυχεδελική απεικόνιση της ανθρώπινης φύσης.

Συντελεστές

Δημιουργοί: Acid Plato

Σκηνοθεσία-Χορογραφία: Acid Plato, Βίκυ Φανέλη, Σαββίνα Νταλταγιάννη

Αφηγητής : Δημήτρης Πετρόπουλος

Παίζουν: Μάνος Βενιέρης, Αθανασία Κουμουλίδου, Νατάσα Μαυρουδή, Σαββίνα

Νταλταγιάννη, Αγγελική Παλτίδου

Μουσικοί: Δημήτρης Αποστολίδης, Γιώργος Σεχλίδης, Φάνης Τοπάλης, Στράτος

Πατλαμάζογλου

Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Δημήτρης Αποστολίδης

Τεχνικός Κοστουμιών: Δήμητρα Ελπασίδου

Ηχοληψία : Κώστας Έκελον

Φωτισμός: Βασίλης Κοντογιάννης

Πληροφορίες Παράστασης

Τοποθεσία: Θέατρο Nous Creative Space (Τροίας 34)

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 22-23 Απριλίου- 21.30

Εισιτήρια: 13€ (early bird)- 15€ (προπώληση)- 18€ (ταμείο)

Προπώληση: Sound Effect Records (Καλιδρομίου & Σ. Τρικούπη)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 21 0823 7333