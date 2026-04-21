Οκτώ αυθεντικές, χειρόγραφες ερωτικές επιστολές του ρομαντικού ποιητή Τζον Κιτς προς τη μούσα και «μία και μοναδική του αγάπη», Φάνι Μπρόουν, επιστράφηκαν στους κληρονόμους του πρώην πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βρετανία, Τζον Χέι «Τζοκ» Γουίτνεϊ, τη Δευτέρα, αφού είχαν κλαπεί από το σπίτι του τη δεκαετία του 1980.

Οι επιστολές του Κιτς, που περιλαμβάνουν και την πρώτη που έγραψε ποτέ στη Μπρόουν, χρονολογούνται μεταξύ 1819 και 1820. Εκτιμάται ότι η αξία τους φτάνει περίπου τα 2 εκατ. δολάρια, ενώ αποτελούν μέρος ενός συνόλου 37 επιστολών που φυλάσσονται σε επιχρυσωμένο δερματόδετο φάκελο.

Η Μπρόουν ήταν γειτόνισσα του Κιτς στο Χάμστεντ. Ο ποιητής την ερωτεύτηκε σφόδρα και έγινε μούσα του. Αρραβωνιάστηκαν, όμως, εκείνος πέθανε από φυματίωση τον Φεβρουάριο του 1821, σε ηλικία μόλις 25 ετών. Όταν η ίδια πέθανε το 1865, άφησε τις επιστολές στα παιδιά της, τα οποία τις πούλησαν σε δημοπρασία το 1885. Η πώληση αυτή ενέπνευσε τον Όσκαρ Ουάιλντ να γράψει ένα σονέτο με τίτλο «Για την πώληση σε δημοπρασία των ερωτικών επιστολών του Κιτς».

Ο φάκελος με τις επιστολές εντοπίστηκε ανάμεσα σε 17 σπάνια βιβλία που επανεμφανίστηκαν στο Μανχάταν τον Ιανουάριο του 2025, όταν ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος αργότερα ισχυρίστηκε ότι τα είχε κληρονομήσει από τον παππού του, προσπάθησε να τα πουλήσει σε δύο διαφορετικούς εμπόρους σπάνιων βιβλίων.

Οι έμποροι, διαπιστώνοντας ότι τα αντικείμενα ήταν καταχωρημένα στο Μητρώο Απωλεσθέντων Έργων Τέχνης ενημέρωσαν την εισαγγελεία του Μανχάταν. Τα βιβλία κατασχέθηκαν και επεστράφησαν στους κληρονόμους του Γουίτνεϊ και της συζύγου του, Μπέτσι.