Απόπειρα αρπαγής ανηλίκου καταγγέλλει ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στην πλατεία Αγίου Δημητρίου Κάτω Τιθορέας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, το συμβάν έγινε χθες Δευτέρα (20/4) περίπου στις 8:00 το βράδυ. Δύο άγνωστα άτομα, ξένης εθνικότητας, προσέγγισαν ανήλικο παιδί και του πρότειναν να τους ακολουθήσει, ζητώντας του να πάνε μαζί βόλτα.

Η αντίδραση του παιδιού υπήρξε άμεση. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο και ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα του. Εκείνη επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Αμφίκλειας – Ελάτειας, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας καλεί τους γονείς να επιδείξουν προσοχή, ψυχραιμία και εγρήγορση. Παράλληλα, συνιστά να συζητούν με τα παιδιά τους για τους τρόπους αποφυγής αγνώστων προσώπων και την άμεση αντίδραση σε ύποπτα περιστατικά.

Όπως μεταδίδει το tvstar.gr, ο ένας από τους δύο αλλοδαπούς εντοπίστηκε και συνελήφθη νωρίς το απόγευμα της Τρίτης. Για τον δεύτερο, υπάρχουν μαρτυρίες ότι αποχώρησε από την περιοχή με το τρένο. Και οι δύο φέρεται να διαμένουν τα τελευταία χρόνια στην Κάτω Τιθορέα και να εργάζονται σε αγροτικές καλλιέργειες.