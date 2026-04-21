Μια ιδιαίτερα συγκινητική επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (20/4) στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όταν δύο μικρά αλεπουδάκια εγκλωβίστηκαν σε άδεια πισίνα κατοικίας, αδυνατώντας να βγουν μόνα τους.

Μετά από κλήση, στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τα απομάκρυναν με προσοχή και τα παρέδωσαν στο Δασαρχείο.

Στη συνέχεια, τα δύο αλεπουδάκια αφέθηκαν ξανά στο δάσος, με την ελπίδα να βρουν τη μητέρα τους και να επιστρέψουν με ασφάλεια στο φυσικό τους περιβάλλον.