Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ με την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρώην σύντροφος της γυναίκας αυτοκτόνησε. Στελέχη της ασφάλειας μετέβησαν στο σπίτι του, που βρίσκεται στον Προφήτη Ηλία.

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι ο πατέρας των παιδιών αλλά η τελευταία σχέση της, με τον οποίο είχαν χωρίσει περίπου ένα μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι αργά χθες βράδυ, κατέθετε στις αρχές. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έφερε αμυχές στο σώμα και είχε υποστηρίξει ότι είχε τροχαίο με το μηχανάκι.

Εξαφάνιση 43χρονης στην Κρήτη: Τι λέει ο γιος της για το σημείωμα που άφησε – Οι τελευταίες της κινήσεις

Αναστάτωση προκαλεί η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, από την περιοχή Δαφνές Ηρακλείου στην Κρήτη. Δύο 24ωρα από την στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της, οι έρευνες στις Αρχάνες όπου εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα από το κινητό της, είναι συνεχείς.

Με drone και περιπολίες, προσπαθούν να εντοπίσουν ένα σημάδι ζωής της αγνοούμενης, ένα ίχνος που θα οδηγήσει τα επόμενα βήματά τους.

Το κουβάρι της υπόθεσης περιπλέκει το γεγονός πως χθες, λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση, η 43χρονη είχε προγραμματισμένη δίκη με τον πρώην σύζυγό της, μετά από καταγγελία για εξύβριση. Μπορεί η εξαφάνιση να σχετίζεται με αυτήν την πτυχή; Οι Αρχές δεν αποκλείουν για την ώρα τίποτα.

Στο «Live News» του Mega με τον Νίκο Ευαγγελάτο, μιλούν τα δύο από τα τρία παιδιά της αγνοούμενης που αγωνιούν.

«Κάθε βοήθεια είναι σημαντική και όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Γιατί έχουν περάσει και πολλές ώρες και δυσκολεύει. Ψάχνουν τα στίγματα, ψάχνουν τα σημεία από το τηλέφωνό της», ανέφερε ο γιος της 43χρονης.

Η 43χρονη φέρεται να ξεκίνησε από το σπίτι που έμενε, με το αυτοκίνητό της, το πρωί της περασμένης Κυριακής. Από τις Δάφνες Ηρακλείου κατευθύνθηκε, όπως όλα δείχνουν, προς τις Αρχάνες. Για ώρες δεν απαντούσε στις κλήσεις των παιδιών της.

«Δεν έχουμε ξανακαλέσει για μην κρατάμε απασχολημένο το τηλέφωνο και να μην έχει μπαταρία. Σταματήσαμε από χθες να καλούμε. Δεν έχουμε ξαναασχοληθεί. Ό,τι κάνει η αστυνομία», λέει ο γιος της. «Από ό,τι φαίνεται από τις κάμερες που έχουμε ψάξει από το χωριό, φεύγει περίπου στις 11.02 από το σπίτι με πορεία προς το Ηράκλειο. Όσες κάμερες ψάξαμε είδαμε μέχρι ένα σημείο που περνάει και πάει προς Ηράκλειο. Το υπόλοιπο το έχουν αναλάβει οι Αρχές για να δουν τα παρακάτω».

Το κινητό της γυναίκας απενεργοποιήθηκε και λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο μεγαλύτερος γιος της δήλωσε την εξαφάνιση σε αστυνομικό τμήμα.

Και συνέχισε ο γιος της 43χρονης: «Το σημείωμα. Με ενημέρωσε εμένα η αδερφή μου ότι είναι στο σπίτι, αλλά είναι πολύ σύνηθες από την μητέρα μου να την ενημερώνει για το τι θα κάνει. Είναι φυσιολογικό το σημείωμα».

Τι συνέβη στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη; Πώς χάθηκαν τα ίχνη της και τι μπορεί να κρύβει η μυστηριώδης εξαφάνισή της; Οι δικοί της άνθρωποι επαναλαμβάνουν πως η ίδια δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν θα έφερνε ποτέ τα παιδιά της σε μία τόσο ψυχοφθόρα κατάσταση:

«Εγώ είμαι μόνος μου. Ψάχνω σε αγροτικούς δρόμους, οπότε δεν έχω εικόνα. Το τι κάνουν οι υπόλοιποι στο χωριό ή ο θείος μου ή όλοι οι συγγενείς μου. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο δεν έχουμε κάτι νεότερο», λέει ο γιος της.

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο της 43χρονης, ώστε να έχουν ένα επιπρόσθετο σημείο αναφοράς για τις έρευνες.

Για την εξαφάνισή της εκδόθηκε και Missing Alert, όμως για την ώρα οι έρευνες παραμένουν άκαρπες.

Τι αναφέρει ο πρώην σύζυγός της

Η γυναίκα μετά το διαζύγιο είχε προσπαθήσει να ξαναφτιάξει τη ζωή της, πρόσφατα όμως χώρισε και από την τωρινή σχέση της σύμφωνα με τα όσα λένε οι κάτοικοι της περιοχής.

Το δικαστήριο, με τον πατέρα, δεν ήταν κάτι σημαντικό, θα πει ο γιος της.

«Με τον πατέρα μου τα ζητήματα και όλα τα δικαστήρια έχουν απλά αναβληθεί. Δεν έχουν κάτι καινούριο να τρέχει εδώ και χρόνια. Δηλαδή απλά είναι υποθέσεις που δεν έχουν κλείσει, παλιές. Δεν τρέχει κάτι καινούριο».

Από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγός της, αναφέρει:

«Είμαστε τώρα 8 χρόνια εκτός. Τι να πει ο πρώην; Είχαμε δικαστήριο που ήταν εξ αναβολής για εξύβριση. Δεν ήταν ούτε τίποτα δύσκολο ούτε τίποτα το… αυτό που γράφουνε. (…) Εγώ ενημερώθηκα το πρωί εκείνο. Δεν ήξερα κάτι. Απλώς τώρα εγώ είπα, παιδιά έχω προχωρήσει τη ζωή μου, έχω τη δουλειά μου, έχω τη γυναίκα μου. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Μακάρι να είναι όλα καλά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Δεν πιστεύω να έχει πρόβλημα και με κανέναν. Κοινωνικός άνθρωπος ήτανε. Τι προστριβές να έχει αυτή; Εδώ από χωριό είμαστε. Δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα εδώ. Τώρα τι έγινε; Δεν ξέρω».