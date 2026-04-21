Ενας πάπυρος με απόσπασμα από την «Ιλιάδα» εντοπίστηκε κρυμμένος μέσα σε αιγυπτιακή μούμια στην Οξύρρυγχο, φέρνοντας στο φως όχι μόνο ένα σπάνιο αρχαιολογικό εύρημα αλλά και ένα νέο αίνιγμα που ζητεί λύση.

Στον πάπυρο είναι καταγεγραμμένο απόσπασμα από τη Ραψωδία Β της «Ιλιάδας» και συγκεκριμένα από τον «Νηών Κατάλογο», τον κατάλογο των πλοίων που αποτελούσαν τον στόλο των Αχαιών, ο οποίος μετέφερε τον στρατό στην Τροία με στόχο να επιτεθεί στην πόλη και να φέρει στα πάτρια την Ωραία Ελένη. Πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο εύρημα που γεννά ερωτήματα σχετικά με τον λόγο που οδήγησε στην τοποθέτηση του παπύρου με το συγκεκριμένο απόσπασμα ως κτέρισμα στη μούμια που χρονολογείται στη ρωμαϊκή εποχή.

Η ανακάλυψη έγινε από ομάδα ισπανών και αιγυπτίων αρχαιολόγων που ανήκουν αντιστοίχως στο δυναμικό του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και του Ινστιτούτου Αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Εκείνοι εντόπισαν μια τάφρο που περιείχε τρεις ταφικούς θαλάμους από ασβεστόλιθο. Στο εσωτερικό τους βρέθηκαν αποτεφρωμένα λείψανα ενηλίκων, ενός βρέφους και ζώων, κυρίως γατών, τυλιγμένα σε ύφασμα, καθώς και μια συλλογή από πήλινα και χάλκινα ειδώλια του θεού Αρποκράτη και ενός ερωτιδέα.

«Το εύρημα υποδηλώνει, ότι η τοπική ελίτ στην Οξύρρυγχο όχι μόνο επηρεάστηκε από τον ελληνικό πολιτισμό αλλά ασχολήθηκε ενεργά με τις λογοτεχνικές της παραδόσεις», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου Χισάμ ελ-Λέιθι.

Αν και ο πάπυρος με το συγκεκριμένο απόσπασμα της «Ιλιάδας» προκαλεί ενδιαφέρον, ο εντοπισμός ενός ακόμη παπύρου στην Οξύρρυγχο (σημερινή Ελ-Μπανάζα) δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς μεγάλος αριθμός ανάλογου υλικού έχει έρθει στο φως στην περιοχή με κείμενα με περιεχόμενο που συνδέεται άλλοτε με τη λογοτεχνία και άλλοτε με αρχεία και επίσημα έγγραφα. Το στοιχείο που διαφοροποιεί το νέο εύρημα από τα προηγούμενα είναι ότι δεν εντοπίστηκε σε κάποιον αποθέτη, όπως τα περισσότερα, αλλά σε οργανωμένο ταφικό περιβάλλον.

Ο συγκεκριμένος πάπυρος θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικός διότι μαρτυρά τόσο τη γνώση όσο και τη σημασία που είχαν τα ομηρικά έπη σε περιοχές του ρωμαϊκού κόσμου και επισημαίνει τη μεγάλη επιρροή τους στην τοπική κοινωνία, η οποία – όπως δείχνει η μουμιοποίηση – συνέχισαν να διατηρούν τα ταφικά τους έθιμα. Αναμένεται, ωστόσο, η περαιτέρω έρευνα να απαντήσει σε ερωτήματα που συνδέονται με την ερμηνεία του ευρήματος και σχετικά με το αν η τοποθέτησά του στον τάφο μαρτυρά το υψηλό πνευματικό επίπεδο του νεκρού, την κοινωνική του θέση ή σχετίζεται με κάποια τελετουργική πράξη.