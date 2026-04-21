Ιδρυμα της Βουλής των Ελλήνων: «Η δικτατορία των συνταγματαρχών και η αποκατάσταση της δημοκρατίας» – 2016

Ο τόμος με τα πρακτικά του συνεδρίου «Η δικτατορία των συνταγματαρχών και η αποκατάσταση της δημοκρατίας», που διοργάνωσε το Ιδρυμα της Βουλής των Ελλήνων στις 20-22 Νοεμβρίου 2014. Συμμετέχουν με κείμενα ιστορικοί, πολιτικοί επιστήμονες, ειδικοί των διεθνών σχέσεων, οικονομολόγοι, νομικοί εμβαθύνοντας σε πολλά επιμέρους σημεία και φωτίζοντας με νέο φως πολλές πτυχές της τραυματικής εμπειρίας της δικτατορίας και της εν συνεχεία προσπάθειας για την οικοδόμηση μιας εδραίας δημοκρατίας.

Η στρατιωτική δικτατορία 1967-1974 – «ΤΑ ΝΕΑ», 2010

Στον τόμο που είχε επιμεληθεί ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης – στη σειρά «Εξι στιγμές του εικοστού αιώνα» – συμπυκνώνεται η ιστοριογραφική συζήτηση γύρω από την επταετία και προσκομίζονται νεότερα στοιχεία για τις πολύπλοκες διαδρομές, τις συναινέσεις, τις συνέχειες αλλά και τις ασυνέχειες που οδήγησαν στην επιβολή και διατήρηση του δικτατορικού καθεστώτος. Παράλληλα διερευνάται η ανάπτυξη ενός πολύμορφου και πολυεπίπεδου αντιστασιακού κινήματος ιδίως κατά την ύστερη φάση της στρατιωτικής δικτατορίας. Γράφουν συνολικά οχτώ ιστορικοί.

Κωστής Κορνέτης : «Τα παιδιά της δικτατορίας: Φοιτητική αντίσταση, πολιτισμικές πολιτικές και η μακρά δεκαετία του ’60 στην Ελλάδα» – Πόλις, 2016

Η μελέτη ανιχνεύει τις πολιτισμικές ροές και τη διάδραση ανάμεσα στις διεθνείς και τις τοπικές διαστάσεις του ελληνικού φοιτητικού κινήματος στη «μακρά» δεκαετία του 1960. Παρουσιάζει διεξοδικά τη νεανική έκρηξη της «Γενιάς του Ζήτα», τη δράση των παράνομων οργανώσεων ενάντια στο καθεστώς των συνταγματαρχών και τη μαζική φοιτητική κινητοποίηση στις αρχές του 1970. Αναλύει πώς «τα παιδιά της δικτατορίας», στο μεταίχμιο μεταξύ πρωτοπορίας και παράδοσης, αξιοποίησαν τα κενά και τις ασυνέχειες του αυταρχικού καθεστώτος, συνδιαμορφώνοντας το αριστερό παράδειγμα της εποχής, συχνά σε αντίθεση με την κοινωνική τους προέλευση. Το βιβλίο περιγράφει τις διαδικασίες με τις οποίες ο πολιτισμός συνυφάνθηκε με την πολιτική.