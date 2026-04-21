Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού και της Μονακό για τα play-in της EuroLeague, οι παίκτες των δύο ομάδων είχαν μια χαλαρή συνάντηση έξω από τα αποδυτήρια του «Telekom Center Athens».

Κατά τη διάρκεια αυτής της στιγμής, ο Μάικ Τζέιμς αντάλλαξε κουβέντες με τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος του έδειξε μια τοιχογραφία στον χώρο. Εκεί, ο Αμερικανός γκαρντ είδε απεικονισμένο τον εαυτό του, ως μέρος της ιστορίας των επιτυχιών του Παναθηναϊκού από τη σεζόν του 2017.

Τη χρονιά εκείνη, ο Τζέιμς είχε σημαντική συμβολή στην πορεία της ομάδας, καταγράφοντας 12.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην EuroLeague, οι επιδόσεις του ήταν επίσης αξιόλογες, με μέσο όρο 13.1 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά αγώνα.

Η σύντομη αυτή στιγμή αποτέλεσε μια όμορφη υπενθύμιση του παρελθόντος του Τζέιμς με το «τριφύλλι», λίγο πριν τεθεί αντίπαλος απέναντί του σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης.