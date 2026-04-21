Κατάμεστο το «Nick Galis Hall» για το Άρης–Πανιώνιος λόγω Αντετοκούνμπο και Σιάο
Η αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιώνιο για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε λίγες μόνο ώρες, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ Άρης. Καθοριστικό ρόλο στην αυξημένη ζήτηση έπαιξε η παρουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Θανάση Αντετοκούνμπο, οι οποίοι θα βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν […]
Παναθηναϊκός – Μονακό: Η δωδεκάδα που επέλεξε ο Εργκίν Αταμάν για τον αγώνα των Play-In
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ρίχνεται στη «μάχη» των play-in της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας απόψε (21/4, 21:00) τη Μονακό στο Telekom Center Athens, με φόντο το εισιτήριο για τα playoffs. Οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη που θα τους δώσει την 7η θέση και θα τους φέρει αντιμέτωπους με τη Βαλένθια στην επόμενη φάση, σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης […]
Ο Μάικ Τζέιμς θυμήθηκε τα παλιά: Βρήκε τον εαυτό του σε τοιχογραφία στο ΟΑΚΑ
Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού και της Μονακό για τα play-in της EuroLeague, οι παίκτες των δύο ομάδων είχαν μια χαλαρή συνάντηση έξω από τα αποδυτήρια του «Telekom Center Athens». Κατά τη διάρκεια αυτής της στιγμής, ο Μάικ Τζέιμς αντάλλαξε κουβέντες με τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος του έδειξε μια […]
EuroLeague: Ο Χιφί έσπασε το ρεκόρ συνολικών πόντων σε μια σεζόν
Η Παρί στην παρθενική της συμμετοχή στην Ευρωλίγκα όχι μόνο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά κατάφερε να ξεχωρίσει, εξασφαλίζοντας θέση στη δεκάδα και φτάνοντας μέχρι τα playoffs της διοργάνωσης. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία είχαν οι Τι Τζέι Σορτς, Τάισον Γουόρντ και Ναντίρ Χιφί. Οι δύο πρώτοι αποχώρησαν το περασμένο καλοκαίρι για την […]
NBA: Ο ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς βάζει τους οπαδούς να πληρώσουν ακόμα και τα… δωρεάν μπλουζάκια
Ο Τομ Ντάντον μπορεί να συγκαταλέγεται στους δισεκατομμυριούχους ιδιοκτήτες του NBA, με περιουσία που ξεπερνά τα 2,5 δισ. δολάρια, όμως στην πρώτη του «θητεία» στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς φαίνεται πως έχει επιλέξει μια πολιτική που περισσότερο παραπέμπει σε… χρεοκοπία παρά σε οικονομική άνεση. Ο νέος ιδιοκτήτης του franchise από το Όρεγκον έχει ήδη αρχίσει να […]