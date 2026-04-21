Η Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., συλλαμβάνοντας επ’ αυτοφώρω δύο μέλη της, ηλικίας 40 και 30 ετών.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, καθώς και ενός ακόμη συνεργού τους, σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη και εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα ξημερώματα οι δράστες εντοπίστηκαν σε αγροτική περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας να επιχειρούν να αφαιρέσουν μετασχηματιστή. Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, επιβιβάστηκαν σε αγροτικό όχημα και τράπηκαν σε φυγή.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα σε οικισμό των Διαβατών. Οι επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, ωστόσο οι δύο συνελήφθησαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση του 30χρονου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Στην καρότσα του οχήματος, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στο Α.Τ. Βόλβης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εννέα πηνία χαλκού, προερχόμενα από τρεις μετασχηματιστές, καθώς και πλήθος εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση μετασχηματιστών.

Εκτεταμένη δράση της σπείρας

Η έρευνα αποκάλυψε ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου έως τις 18 Απριλίου 2026, οι δράστες είχαν διαπράξει ακόμη 24 κλοπές μετασχηματιστών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνας.

Παράλληλα, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας είχε ήδη σχηματίσει ξεχωριστή δικογραφία για την κλοπή 34 μετασχηματιστών την περίοδο Ιουλίου 2025 έως Ιανουαρίου 2026 στην ίδια περιοχή. Η υπόθεση έχει υποβληθεί στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ότι ένας από τους δράστες είναι ο 40χρονος που συνελήφθη.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.