Με ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με αναστολή για 3 χρόνια, ολοκληρώθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου η υπόθεση 29χρονου ημεδαπού, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για stalking και εκδικητική πορνογραφία.

Το δικαστήριο επικύρωσε το πρακτικό ποινικής διαπραγμάτευσης που είχε συναφθεί, κλείνοντας έτσι μια υπόθεση που ξεκίνησε έπειτα από μήνυση της πρώην συντρόφου του, μιας 21χρονης ημεδαπής. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 21χρονη και ο 29χρονος διατηρούσαν σχέση από τον Ιούνιο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2026. Μετά τον χωρισμό η νεαρή γυναίκα προσέφυγε στις Αρχές, καταγγέλλοντας σειρά ενεργειών που, όπως υποστήριξε, υπέστη από τον πρώην σύντροφό της.

Στην κατάθεσή της ανέφερε, ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους είχε δώσει ρητή συναίνεση για τη βιντεοσκόπηση ερωτικών στιγμών. Το υλικό αυτό, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, αποτέλεσε στη συνέχεια αντικείμενο απειλών, με τον κατηγορούμενο να δηλώνει, ότι θα το δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή θα το απέστελλε στον πατέρα και τον αδελφό της. Η ίδια τόνισε, ότι τελικά δεν υπήρξε δημοσιοποίηση ή αποστολή του υλικού. Ωστόσο, η ελληνική ποινική νομοθεσία προβλέπει ότι ακόμη και η απειλή τέτοιας πράξης, όταν είναι επανειλημμένη και προκαλεί βάσιμο φόβο, συνιστά αυτοτελές αδίκημα.

Τι υποστηρίζει o κατηγορούμενος

Η κατηγορία για stalking βασίστηκε στο επεισόδιο της 6ης Απριλίου 2026. Εκείνο το βράδυ, λίγο μετά τις 22:15, η 21χρονη βγήκε για τον καθιερωμένο περίπατο του σκύλου της. Όπως κατέθεσε, αντιλήφθηκε σταθμευμένο αυτοκίνητο απέναντι από το σπίτι της, το οποίο άρχισε να κινείται αργά, ακολουθώντας την πορεία της. Ταυτόχρονα, ένας πεζός με κουκούλα φέρεται να την ακολουθούσε, τον οποίο αναγνώρισε ως τον πρώην σύντροφό της. Έντρομη, έτρεξε προς το σπίτι της και ειδοποίησε τον πατέρα της. Με την εμφάνισή του, ο 29χρονος απομακρύνθηκε τρέχοντας.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε τυχαία στην περιοχή λόγω γειτνίασης της κατοικίας του και ότι επρόκειτο για απλή προσπάθεια επικοινωνίας. Επίσης, αρνήθηκε ότι απείλησε ποτέ να δημοσιοποιήσει το επίμαχο υλικό, αν και δεν αμφισβήτησε την ύπαρξή του. Η υπόθεση δεν έφτασε σε πλήρη ακροαματική διαδικασία, καθώς επελέγη η διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης. Ο θεσμός αυτός επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, συμφωνία μεταξύ εισαγγελικής αρχής και κατηγορουμένου για την επιβολή ποινής, με αντάλλαγμα την ομολογία ευθύνης και την αποφυγή μακροχρόνιας δίκης. Το δικαστήριο, εξετάζοντας το σχετικό πρακτικό, έκρινε ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και το επικύρωσε.