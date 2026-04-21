Tα κόλπα του Στραζέλ με τα μπαλάκια του τένις πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Λίγο πριν από το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μονακό για τα play-in της EuroLeague, η ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Telekom Center Athens είναι ήδη ηλεκτρισμένη, καθώς το αποτέλεσμα θα κρίνει την πρόκριση στα playoffs, όπου περιμένει η Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας για τον νικητή. Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, ο Ματιέ Στραζέλ τράβηξε τα βλέμματα, […]
Ντοκ Ρίβερς: «Οι φήμες περί ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο μας επηρέασαν πολύ»
Οι Μιλγουόκι Μπακς ολοκλήρωσαν μια κακή σεζόν, μένοντας εκτός postseason, σε μια χρονιά όπου το βασικό θέμα συζήτησης γύρω από την ομάδα ήταν το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ, παρά τα πολλά σενάρια που κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά, παρέμεινε στο Μιλγουόκι, όμως η γενικότερη αβεβαιότητα γύρω από την κατάστασή του φαίνεται πως επηρέασε […]
NBA: Τέλος ο Μπίλι Ντόνοβαν από τους Σικάγο Μπουλς
Ο Μπίλι Ντόνοβαν ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο του στους Σικάγο Μπουλς, καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία μετά από έξι χρόνια παρουσίας. Η φετινή χρονιά δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν στην ομάδα, αφού οι Μπουλς ολοκλήρωσαν τη σεζόν στην 12η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 31-51, μένοντας εκτός playoffs. Αυτό οδήγησε […]
Κατάμεστο το «Nick Galis Hall» για το Άρης–Πανιώνιος λόγω Αντετοκούνμπο και Σιάο
Η αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιώνιο για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε λίγες μόνο ώρες, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ Άρης. Καθοριστικό ρόλο στην αυξημένη ζήτηση έπαιξε η παρουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Θανάση Αντετοκούνμπο, οι οποίοι θα βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν […]
Παναθηναϊκός – Μονακό: Η δωδεκάδα που επέλεξε ο Εργκίν Αταμάν για τον αγώνα των Play-In
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ρίχνεται στη «μάχη» των play-in της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας απόψε (21/4, 21:00) τη Μονακό στο Telekom Center Athens, με φόντο το εισιτήριο για τα playoffs. Οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη που θα τους δώσει την 7η θέση και θα τους φέρει αντιμέτωπους με τη Βαλένθια στην επόμενη φάση, σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης […]