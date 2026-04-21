Σενάρια από τη Σαουδική Αραβία θέλουν την Αλ Νασρ να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ανεβάσει στην ανδρική ομάδα τον γιο του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Παρότι το τελευταίο διάστημα υπήρξαν αναφορές για δοκιμαστικά στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τζούνιορ εξακολουθεί να αγωνίζεται στις ακαδημίες της Αλ Νασρ και φαίνεται πως βρίσκεται κοντά σε ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του.

Al-Nassr are reportedly considering fast-tracking Cristiano Ronaldo Jr. into their senior squad as early as next season. If that happens, he could share the pitch with his father, Cristiano Ronaldo – something never seen before at the professional level, marking the first… pic.twitter.com/mtz4HiFUhR — Ballies (@BalliesUniverse) April 21, 2026

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι άνθρωποι του συλλόγου σκέφτονται να του δώσουν την ευκαιρία να ενταχθεί στην πρώτη ομάδα από τη νέα σεζόν, παρά το γεγονός ότι θα συμπληρώσει μόλις τα 16 του χρόνια τον Ιούνιο.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στο καλοκαίρι, όταν και θα αξιολογηθεί η αγωνιστική του ετοιμότητα και το κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Αυτή τη στιγμή, ο νεαρός μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στην Κ17 της Αλ Νασρ, ενώ έχει επιλέξει να εκπροσωπεί σε διεθνές επίπεδο την Εθνική Πορτογαλίας Κ16, παρότι έχει γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.