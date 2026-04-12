Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Νασρ κατέκτησε το μεγαλύτερο σερί νικών στην ιστορία της στη Saudi Pro League, νικώντας (2-0) την Αλ-Ακντούντ, χάρη στα γκολ των Κριστιάνο Ρονάλντο και Ζοάο Φέλιξ.
Η Αλ-Νασρ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 73 βαθμούς σε 28 αγώνες, πέντε βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη Αλ-Χιλάλ, έξι αγώνες πριν το τέλος.
Σπάει τα ρεκόρ η Αλ Νασρ του Ρονάλντο
Ήταν η 14η συνεχόμενη νίκη της Αλ-Νασρ, η οποία έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ της που είχε καταγραφεί τη σεζόν 2013-2014, ανέφερε η Pro League στην ιστοσελίδα της.
Ο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό με ένα σουτ από κοντινή απόσταση για το 24ο γκολ του σεζόν, τρία λιγότερα από τον πρώτο σκόρερ της Αλ-Αχλί, Ιβάν Τόνι. Ο Ζοάο Φέλιξ διπλασίασε το προβάδισμά τους δύο λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου από κοντινή απόσταση, εκμεταλλευόμενος ένα ριμπάουντ μετά την κεφαλιά του Κίνγκσλεϊ Κομάν που χτύπησε στο δοκάρι.
40 yaşındaki Cristino Ronaldo, kariyerinin 968. golünü attı.
1000 gole ulaşmasına 32 gol kaldı.pic.twitter.com/b97vI7xEHh
— BPT (@bpthaber) April 11, 2026