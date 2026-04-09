Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, με τους παίκτες της Αλ Αχλί να στρέφονται κατά της Ομοσπονδίας. Αφορμή στάθηκε η ισοπαλία της ομάδας με την Αλ Φέιχα (1-1) την Τετάρτη (8/4), σε ένα παιχνίδι όπου ο διαιτητής δεν υπέδειξε πέναλτι στο 90+8’ για χέρι αμυντικού των γηπεδούχων, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από ποδοσφαιριστές και διοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γκαλένο και ο Άιβαν Τόνεϊ εξαπέλυσαν πυρά για τις κατά τη γνώμη τους λανθασμένες διαιτητικές αποφάσεις εις βάρος της ομάδας τους. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έκανε λόγο για μεθοδευμένες κινήσεις της Ομοσπονδίας, που όπως υποστήριξε έχουν ως στόχο την απονομή του τίτλου σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, «φωτογραφίζοντας» τον Κριστιάνο Ρονάλντο.«Μπορούν να του παραδώσουν το τρόπαιο, αυτό θέλουν. Θέλουν να μας πετάξουν έξω από τη μάχη του πρωταθλήματος με κάθε κόστος. Θέλουν να δώσουν το τρόπαιο σε ένα άτομο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Άγγλος επιθετικός, ο οποίος καυτηρίασε με ειρωνικό τρόπο τη διαιτησία του πρωταθλήματος. «Ο διαιτητής μάς λέει να συγκεντρωθούμε σε άλλες διοργανώσεις. Είναι ξεκάθαρο τι επηρεάζεται εδώ», τόνισε.