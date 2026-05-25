Οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση προς το Ιράν προκειμένου να αποδεχθεί συγκεκριμένους όρους που, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου και στην επαναφορά της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Κομβικό σημείο των συζητήσεων αποτελεί η αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας στα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που νωρίτερα σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 κάλεσε τις χώρες της περιοχής να προσχωρήσουν στις λεγόμενες «Συμφωνίες του Αβραάμ» για την εξομάλυνση των σχέσεών τους με το Ισραήλ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός. Όπως δήλωσε, είτε θα επιτευχθεί μια «σπουδαία συμφωνία» με το Ιράν είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία από την πλευρά των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον φαίνεται να επιδιώκει μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει μακροχρόνια σταθερότητα στην περιοχή, με αναλυτές να κάνουν λόγο για ένα «σκληρό παζάρι» ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού δικτύου CBS News, επικεντρώνονται στη σύνταξη ενός μνημονίου κατανόησης που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια πιο μόνιμη ειρήνη.

Τα έξι σημεία του μνημονίου ΗΠΑ – Ιράν

Παράταση της τρέχουσας εκεχειρίας κατά 60 ημέρες.

Άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και λήψη μέτρων για την επαναφορά της κυκλοφορίας στις προπολεμικές συνθήκες εντός 30 ημερών.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους τους, να δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, τερματίζονται άμεσα και μόνιμα. Δεσμεύονται επίσης να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο μεταξύ τους και να απέχουν από απειλές ή χρήση βίας.

Το Ιράν να επιβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν να συμφωνήσει ότι τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθούν σύμφωνα με έναν μηχανισμό που θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.

Τα ζητήματα των δεσμευμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και των κυρώσεων κατά του καθεστώτος θα αντιμετωπιστούν με βάση τη συμμόρφωση του Ιράν με τα προηγούμενα σημεία.

Τα έξι αυτά σημεία επιβεβαίωσε προς το CBS ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ωστόσο έναν μικρό αστερίσκο αναφορικά με τη διάρκεια της εκεχειρίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα.

Αν τελικά υπάρξει συμφωνία, εκτιμάται ότι θα μειωθεί σημαντικά η ένταση στη Μέση Ανατολή, συμβάλλοντας θετικά και στην παγκόσμια οικονομία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τη μεταφορά ενέργειας και εμπορευμάτων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται χωρίς να έχει επιτευχθεί οριστική κατάληξη.