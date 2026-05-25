Μία απρόσμενη εξέλιξη είχε η υπόθεση του 35χρονου επιχειρηματία που οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του. Παρά το γεγονός ότι το ανήλικο κορίτσι εμφανίστηκε στο δικαστήριο υπερασπιζόμενό τον, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάτρα, ο 35χρονος φέρεται να απειλούσε την ανήλικη και να την κρατούσε παράνομα μέσα στο σπίτι του, χωρίς να της επιτρέπει να φύγει. Μετά από ενημέρωση συγγενικού της προσώπου προς την Αστυνομία, άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. επενέβησαν, απελευθέρωσαν τη 16χρονη και προχώρησαν στη σύλληψη του επιχειρηματία. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίστηκε μικροποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 35χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές το 2024, όταν είχε συλληφθεί έπειτα από καταγγελία πρώην συντρόφου του για σωματική βία, απειλές και εξύβριση.

Στη σημερινή (25/05) διαδικασία η 16χρονη υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου, ότι δεν υπήρξε κακοποίηση, αλλά ένας έντονος καβγάς. Μετά το τέλος της δίκης, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τους αποχώρησαν μαζί από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών. Παρά τη στάση της ανήλικης, το δικαστήριο επέβαλε στον 35χρονο ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή. Εντύπωση προκάλεσε η απουσία των γονέων της 16χρονης από τη διαδικασία.

Οι δηλώσεις του πατέρα της 16χρονης

«Ο Θεός να τον κάνει άνθρωπο, είχε πιει κάτι και ξυλοκόπησε το παιδί μου», δήλωσε ο πατέρας της 16χρονης, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Ο ίδιος εξέφρασε την ευχή η κόρη του να είναι το τελευταίο θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η μητέρα της ανήλικης δεν θέλησε να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο θέμα.

Ο πατέρας ανέφερε: «Ήτανε μαζί. Δεν ξέρω αν αυτός ο κύριος, ο Θεός να τον κάνει άνθρωπο, είχε πιει κάτι και ξυλοκόπησε το παιδί μου. Τώρα, ήταν σε κάποιο χώρο, σε κάποιο διαμέρισμα, κάτι τέτοιο και ξυλοκόπησε το παιδί μου. Το παιδί ήθελε να φύγει, φώναζε το παιδί μου “βοήθεια”, μπήκε η Αστυνομία, σπάσανε την πόρτα και τον συνέλαβαν».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ποιος ειδοποίησε την Αστυνομία, είπε: «Φώναζε το ίδιο το παιδί και ειδοποιήσανε οι γείτονες την Αστυνομία. Είναι κοντά στο Αστυνομικό Μέγαρο. Δηλαδή φανταστείτε μια απόσταση ούτε στο χιλιόμετρο. Το παιδί είναι ψυχολογικά χάλια. Ξέρετε, τα παιδιά σήμερα λένε ό,τι θέλουνε. Από τη μια πλευρά “είμαστε παιδιά και δεν ξέρουμε και δεν καταλαβαίνουμε” και από την άλλη “τα ξέρουμε όλα”».

Σε ερώτηση αν ο 35χρονος κρατούσε την κόρη του παρά τη θέλησή της, απάντησε: «Δεν ξέρω, γιατί κι εμένα με πήρανε τα ξημερώματα και με ενημερώσανε και έτρεξα. Από εκεί και πέρα πόσες ώρες ήταν, αν ήτανε μέρα, αν ήταν ώρες, αυτό δεν το γνωρίζω. Τουλάχιστον, έγινε ό,τι έγινε, να είναι το τελευταίο παιδί το δικό μου». Η μητέρα της 16χρονης περιορίστηκε να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα στο θέμα.

Τι αναφέρουν οι γείτονες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο 35χρονος φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη και το βράδυ της Κυριακής (24/05) σημειώθηκε έντονος καβγάς, με τον άνδρα να την κλειδώνει μέσα στο σπίτι. Οι φωνές της κοπέλας προκάλεσαν ανησυχία στους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.

«Μένω λίγο πιο πέρα και τα άκουγα. Ήταν γύρω στις 7 παρά το πρωί και ακούσαμε φωνές. Η αλήθεια είναι πως αρχικά δεν έδωσα σημασία γιατί στη γειτονιά γίνονται αυτά επειδή έχουμε τα μπαράκια εδώ γύρω. Παρατήρησα κάποια στιγμή πως ήταν οι γονείς της κοπέλας εδώ για να την πάρουν. Κατέβηκε κάτω η κοπέλα. Το παιδί τη φώναξε πάλι και εκείνη γύρισε και τότε έγινε το σκηνικό. Μαζί έμεναν. Δεν δούλευε η κοπέλα. Αφού γύρισε έγινε όλο αυτό που ακούγαμε να φωνάζει για βοήθεια, φώναζε η μάνα της να βγει έξω και έγινε όλο αυτό το σκηνικό με την αστυνομία. Η μαμά της φώναζε πιο πολύ και αναστατωθήκαμε. Φώναζε “βγες έξω, άφησε την” και τέτοια», ανέφερε γείτονας του 35χρονου.

Δεύτερη γειτόνισσα επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε με τον ίδιο τρόπο, περιγράφοντας παρόμοια σκηνή έντασης και πανικού στη γειτονιά.