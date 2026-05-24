Αναστάτωση προκάλεσαν στην Πάτρα το πρωί της Παρασκευής (22/5) οι φωνές μιας γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια. Όπως αναφέρει το tempo24.gr, o άνδρας της της είχε επιτεθεί και την χτυπούσε, κι αυτή ανήμπορη να υπερασπιστεί τον εαυτό της καλούσε σε βοήθεια. Οι γείτονες ακούγοντας της κραυγές ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Ωστόσο, κατά το τοπικό σάιτ ο άνδρας που διατηρεί επιχείρηση στην περιοχή, παρά τις κλήσεις των αστυνομικών να τους ανοίξει δεν το έκανε.

Τότε κλήθηκε εισαγγελέας και οι αστυνομικοί, με την άδειά του, μπήκαν στο σπίτι, αφού χρειάστηκε να σπάσουν κυριολεκτικά την είσοδο που είχε αποκλείσει με εμπόδια.

Οι αστυνομικοί δεν άργησαν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στο τμήμα, ενώ φρόντισαν να ηρεμήσουν και την γυναίκα , αλλά να τις προσφερθούν και οι πρώτες βοήθειες.