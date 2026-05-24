Σοκ στην Πάτρα προκαλεί η υπόθεση ενός 35χρονου επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη για απειλή και παράνομη κατακράτηση της 16χρονης συντρόφου του, ενώ σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας είναι υπότροπος σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από ενημέρωση συγγενικού προσώπου της ανήλικης προς τις Αρχές. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του επιχειρηματία στην Πάτρα, όπου φέρεται να κρατούσε τη 16χρονη παρά τη θέλησή της, χωρίς να της επιτρέπει να αποχωρήσει.

Επεισοδιακή επιχείρηση απελευθέρωσης

Η επιχείρηση για την απελευθέρωση της κοπέλας εξελίχθηκε σε επεισοδιακή. Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα του σπιτιού για να εισέλθουν και να απομακρύνουν με ασφάλεια την ανήλικη. Κατά τη σύλληψή του, ο 35χρονος αντέδρασε έντονα, απειλώντας με μηνύσεις και εξυβρίζοντας τους αστυνομικούς.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, εντοπίστηκε μικροποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και κατοχή ναρκωτικών.

Γνωστός στις Αρχές

Ο 35χρονος, που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και φέρεται να είναι διαχειριστής καταστημάτων διασκέδασης στην Πάτρα, είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Το 2024 είχε συλληφθεί έπειτα από καταγγελία της τότε αλλοδαπής συντρόφου του για σωματική βία, απειλή και εξύβριση.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν, ότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί επίσης για υπόθεση ναρκωτικών, μετά από έλεγχο της Τροχαίας στην Κόρινθο.

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. και κοινωνικός αντίκτυπος

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία σημειώνει ότι ο κατηγορούμενος «απειλούσε την ανήλικη σύντροφό του και την κατακρατούσε παράνομα στην οικία του, χωρίς να της επιτρέπει την έξοδο από αυτή». Παράλληλα επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για υπότροπο σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Πάτρας, τόσο για την ηλικία της ανήλικης όσο και για το βεβαρημένο παρελθόν του επιχειρηματία.