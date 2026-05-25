Ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα σκόρπισε θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με παλιούς συμπαίκτες, φίλους και ανθρώπους του αθλητισμού να αποχαιρετούν τον άλλοτε αμυντικό του Ολυμπιακού και της Ξάνθη μέσω συγκινητικών αναρτήσεων.

Ο Άντζας, που έδινε μάχη με τη νόσο ALS, έφυγε από τη ζωή προκαλώντας σοκ και βαθιά συγκίνηση στον ποδοσφαιρικό κόσμο.

«Καλό ταξίδι φίλε μου, οι αναμνήσεις μας θα μείνουν για πάντα χαραγμένες», έγραψε ο Γρηγόρης Γεωργάτος, ενώ ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς ανέφερε: «Αναπαύσου φίλε μου. Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις και για το τι άνθρωπος ήσουν. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Το δικό του αντίο είπε και ο Κριστιάν Καρεμπέ, γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη θρύλε».

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν και το μήνυμα του Χρήστου Πατσατζόγλου: «Για τον κόσμο μπορεί να ήταν ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, για εμένα ήταν κομμάτι της καρδιάς μου. Καλό παράδεισο αδερφέ μου».

Από την πλευρά του, ο Νέρι Καστίγιο έγραψε «Καλό παράδεισο παικταρά μου», ενώ ο Βασίλης Τοροσίδης αποχαιρέτησε τον παλιό του συμπαίκτη με τη φράση «Καλό παράδεισο Βούλη».

Τη θλίψη του εξέφρασε και ο Ανδρέας Νινιάδης, με λιτή αλλά φορτισμένη ανάρτηση στα social media.