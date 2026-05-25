Η ΑΕΚ τίμησε τον Πόντο στο ημίχρονο του αγώνα με τον Άρη (vid)
Η ΑΕΚ έστειλε μήνυμα μνήμης και σεβασμού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Άρη, τιμώντας τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη 19η Μαΐου 1919, η Ένωση αφιέρωσε το ημίχρονο της αναμέτρησης στους Έλληνες του Πόντου, σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή. Στο παρκέ εμφανίστηκαν Πυρριχιστές, οι οποίοι […]
Λάμψη από NBA είχε και η Sunel Arena στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, καθώς οι Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο. Οι δύο διεθνείς άσοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση από τις court seats, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των φιλάθλων και των ανθρώπων του μπάσκετ. Η παρουσία των αδελφών Αντετοκούνμπο έδωσε ξεχωριστό χρώμα […]
Ο Εβάν Φουρνιέ ανακηρύχθηκε MVP του Final Four της EuroLeague, μετά την εντυπωσιακή του παρουσία στη μεγάλη διοργάνωση. Η μητέρα του Γάλλου σταρ έκλεψε την παράσταση στις κερκίδες του T-Center, πανηγυρίζοντας με πάθος τη σπουδαία διάκριση του γιου της.
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον θρόνο της Ευρώπης, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του EuroLeague Final Four 2026 της Αθήνας και κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Οι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν στην Πλατεία Κοραή, εκεί όπου χιλιάδες φίλοι της ομάδας δημιούργησαν μια […]
Σε εξέλιξη βρίσκονται τα playoffs της Stoiximan Greek Basketball League, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ, ενώ από την άλλη, ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι ΑΕΚ – Άρης. Η σειρά των Κιτρινόμαυρων με τους Θεσσαλονικείς είναι στο 1-1 και οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν […]