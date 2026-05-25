Η ΑΕΚ έστειλε μήνυμα μνήμης και σεβασμού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Άρη, τιμώντας τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη 19η Μαΐου 1919, η Ένωση αφιέρωσε το ημίχρονο της αναμέτρησης στους Έλληνες του Πόντου, σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.

Στο παρκέ εμφανίστηκαν Πυρριχιστές, οι οποίοι χόρεψαν τον παραδοσιακό πυρρίχιο χορό υπό το θερμό χειροκρότημα του κόσμου, ενώ νωρίτερα ο ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης απήγγειλε το ποίημα «Η Τραπεζούντα η μάνα ’μουν» του Κώστα Διαμαντίδη.

Η ατμόσφαιρα στη Sunel Arena ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με την ΑΕΚ να αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις ιστορικές της ρίζες και τις αξίες που τη συνοδεύουν.