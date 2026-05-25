«Επειδή την κυβέρνηση την έπιασε ο πόνος για το παρών του ΠΑΣΟΚ στην ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, την ενημερώνουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Είναι κόμμα αρχών», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας στις αιχμές κυβερνητικών στελεχών.

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει: «Έχουμε ξεκαθαρίσει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις στο πρότυπο των συνεδριακών μας αποφάσεων για θητείες στους βουλευτές και ευρωβουλευτές».

«Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τους κακομεταχειρίζεται και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει. Η θεσμικότητα ενός κόμματος βασίζεται στη συνέπεια λόγων και έργων, κάτι που είναι τελείως ξένο με τη Νέα Δημοκρατία των κυρίων Μητσοτάκη και Γεωργιάδη», υπογραμμίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.